Фундамент и наружные сети парка «Россия – моя история» заложили в Пскове

11:21, 14 сентября 2021, ПАИ

Фундамент и наружные сети парка «Россия – моя история» заложили в Пскове, сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ региона Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 сентября.

Он отметил, что проектная документация уже разработана, фундаменты сделаны, пазухи засыпаны песком. «Конечно, не без проблем, проблемы возникают, в ручном режиме отрабатываем», - сказал Сергей Грахов и напомнил, что митрополит Псковский и Порховский Тихон и губернатор Псковской области Михаил Ведерников постоянно уделяют внимание этому вопросу.

«Объем уникальный. Я был в Казани в парке «Россия – моя история», это очень круто. Таких парков как можно больше нужно строить», - добавил Сергей Грахов.

Планируется, что парк «Россия – моя история» в Пскове заработает в полную силу в 2022 году.