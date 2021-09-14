В России предложили сделать обязательными три выходных дня после вакцинации

11:22, 14 сентября 2021, ПАИ

В России предложили обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации от COVID-19, а также в целом после прививок в условиях пандемии, пишет РИА Новости со ссылкой на институт социальных исследований и развития гражданских инициатив.

«В связи с массовой вакцинацией прошу рассмотреть возможность введения обязательств для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трёх обязательных оплачиваемых выходных дней», — отмечается в документе.

На сегодняшний день предоставление оплачиваемых отгулов не предусмотрено трудовым законодательством.

«В случае реакции организма на сделанную инъекцию, такой как повышение температуры или другие симптомы, единственной причиной остаться дома является оформленный у врача больничный лист», — добавили в институте.

Кроме того, законодательно закреплённые дополнительные выходные дни после прививки могли бы увеличить число вакцинированных.

«Прошу вас распространить данную практику предоставления выходных дней на все прививки, проводимые государственными медицинскими учреждениями в обязательном и массовом порядке в условиях пандемии», — отмечается в документе.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram заявил, что темпы вакцинации в Псковской области превышают среднероссийские показатели. 13 сентября первым компонентом вакцины от коронавируса привились 286 человек, всего в регионе - 179 тысяч 214 человек, вторым компонентом привились 865 человек, всего - 163 тысячи 717 человек. Ревакцинировались 245 псковичей, всего - 2 155.