Еще два человека скончались от коронавируса в Псковской области

11:50, 14 сентября 2021, ПАИ

Еще два человека скончались от коронавируса в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. Всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 721 человека в области.

Зарегистрировано 48 262 подтвержденных случая заражения коронавирусом, в том числе 92 — за прошедшие сутки. Выздоровел от коронавируса в Псковской области 41 691 пациент, из них 7 — за минувшие 24 часа.

На данный момент проведено 516 667 исследований на COVID-19. За сутки специалисты сделали 1187 тестов.

Ранее об увеличении числа заболевших в регионе сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Главный санитарный врач региона Александр Нестерук назвал рост заболеваемости коронавирусом в Псковской области прогнозируемым. При этом темпы вакцинации в регионе превышают среднероссийские показатели.