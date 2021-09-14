Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Еще два человека скончались от коронавируса в Псковской области

Еще два человека скончались от коронавируса в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. Всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 721 человека в области.

Зарегистрировано 48 262 подтвержденных случая заражения коронавирусом, в том числе 92 — за прошедшие сутки. Выздоровел от коронавируса в Псковской области 41 691 пациент, из них 7 — за минувшие 24 часа.

На данный момент проведено 516 667 исследований на COVID-19. За сутки специалисты сделали 1187 тестов.

Ранее об увеличении числа заболевших в регионе сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Главный санитарный врач региона Александр Нестерук назвал рост заболеваемости коронавирусом в Псковской области прогнозируемым. При этом темпы вакцинации в регионе превышают среднероссийские показатели.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

14 сентября 2021

75-летие со дня основания отмечает Псковский хлебокомбинат
14 сентября 2021

С 25 по 29 сентября в Псковской области пройдут мероприятия памяти писателя Валентина Курбатова
14 сентября 2021

Михаил Ведерников обсудил с Александром Гуцаном развитие областного здравоохранения
14 сентября 2021

Укладка верхних слоев асфальтобетона завершилась на Крупской и Ипподромной в Пскове
14 сентября 2021

Разговоры о детоубийстве у аистов сильно преувеличены, заявили псковские волонтёры
14 сентября 2021

Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за ситуации с COVID-19
14 сентября 2021

Еще два человека скончались от коронавируса в Псковской области
14 сентября 2021

В России предложили сделать обязательными три выходных дня после вакцинации

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...