Более 30 псковских студентов вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Твой Ход»

12:25, 14 сентября 2021, ПАИ

В Северо-Западном федеральном округе стартует полуфинал всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей», который соберёт свыше тысячи студентов из регионов СЗФО. В их числе 31 представитель Псковской области, сообщили в пресс-службе администрации региона.

На этом этапе конкурса студенты станут участниками деловой игры, которая позволит проявить все навыки, способности и предрасположенности, продемонстрировать знания, полученные в процессе прохождения образовательных курсов «Твоего Хода». Сначала с помощью специалистов ребята определят роли, которые им предпочтительнее выполнять в коллективах. Затем, исходя из ролевых компетенций, студентам предстоит решать задачи, которые организаторы объявят только в день полуфинала. Оценивать конкурсантов будут эксперты, в их числе профессиональные наблюдатели, психологи, инструкторы, тренеры по обучению.

Итоги будут объявлены после завершения всех полуфиналов — в ноябре 2021 года. Свои результаты участники смогут узнать в личных кабинетах на платформе мероприятия. В финал всероссийского конкурса «Твой Ход» выйдет тысяча лучших студентов страны.

Кроме основной программы полуфиналов, организаторы разработали еще одну деловую игру — для студентов, которые пока не являются участниками экосистемы «Твоего Хода». Она пройдет в вузах параллельно с полуфиналами конкурса и позволит молодежи узнать об основных проектах и возможностях, созданных для них в России и в их регионах.

Для студентов Северо-Западного федерального округа полуфинал всероссийского конкурса «Твой Ход» пройдет в Калининградской области на площадке центра детского и семейного отдыха «Локомотив» Зеленоградска. В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции конкурсанты будут работать в небольших коллективах. С 15 сентября по 9 октября 2021 года поочередно пройдет 11 двухдневных смен.

Полуфиналы всероссийского конкурса «Твой Ход» пройдут в очном формате во всех федеральных округах страны, в общей сложности в них примут участие 10 тысяч студентов. Финал всероссийского конкурса «Твой Ход» пройдет в ноябре текущего года в Сочи. Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч человек со всей страны.

Организаторами всероссийского конкурса «Твой Ход» выступают АНО «Россия — страна возможностей» и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Минобрнауки России и Росмолодежи. Конкурс проводится с целью развития профессиональных компетенций, лидерских качеств, творческого и научного потенциала молодежи.

Инициатива проведения конкурса для студентов была поддержана президентом России, председателем наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимиром Путиным в марте 2021 года на втором заседании наблюдательного совета.