22 сентября Псков присоединится к акции «На работу на велосипеде»

12:28, 14 сентября 2021, ПАИ

22 сентября в Пскове состоится акция «На работу на велосипеде», сообщили Псковскому агентству информации в городском Молодёжном центре.

Акция является всероссийской и проходит в Пскове два раза в год – весной и осенью. Организаторы предлагают всем желающим хотя бы на один день отказаться от автомобилей и совершить свой путь до места работы или учебы на велосипеде или самокате.

Для поощрения велолюбителей в городе будут работать «энергетические точки», где участники смогут получить бонусы от партнёров акции. Ознакомиться со всеми точками можно на портале мероприятия. Кроме того, на «энергетических точках» участники получат призы от организаторов - наклейку, номерок на велосипед, значок и энергетический батончик.

Также среди участников акции пройдёт конкурс фотографий, его победители получат подарок от партнёра – экосумку и фирменную маску акции. Для того чтобы принять участие в розыгрыше, в день акции необходимо сделать фотографию на самокате или велосипеде и опубликовать её на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и/или Instagram с хештегом #НаРаботуНаВелосипедеПсков #экомышление. Важно, чтобы профиль участника был открыт. Организационный комитет выберет самые интересные и креативные фотографии и наградит их авторов.

Желающие принять участие в акции могут зарегистрироваться на сайте мероприятия.