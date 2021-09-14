Пенсионерка из Пскова отдала мошеннику 130 тысяч рублей

12:39, 14 сентября 2021, ПАИ

130 тысяч рублей отдала мошеннику пенсионерка из Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Пожилая женщина рассказала, что 13 сентября ей позвонил мужчина, который представился её сыном. Незнакомец рассказал, что попал в беду, и попросил денег. Мошенник убедил передать ему 130 тысяч рублей. В этот же день женщина у подъезда своего дома отдала денежные средства незнакомому мужчине.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают лицо, причастное к совершению преступления. По данному факту проводится проверка.