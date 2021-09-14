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Ректор ПсковГУ принимает участие в экспертной сессии по разработке критериев оценки работы вузов

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина вошла в состав экспертной комиссии «Новые подходы к аккредитационным показателям по программам высшего образования». Встреча проходит сегодня, 14 сентября, на площадке Общероссийского народного фронта. Модератором обсуждения выступает руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. В обсуждении также принимают участие руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, представители органов власти и около 70 ректоров ведущих образовательных организаций страны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

 Основной вопрос повестки – бессрочная аккредитация вузов, нововведение, инициированное в России Рособрнадзором. Соответствующие изменения были внесены в федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в июне этого года и вступают в силу 1 марта 2022 г.

Согласно документу, высшим учебным заведениям больше не придётся раз в шесть лет подтверждать, что их образовательные программы соответствуют федеральным стандартам.

 «Безусловно, это нововведение упростит процедуру и прозрачность критериев аккредитации, снизит нагрузку на университеты, оптимизирует трудозатраты, которые были связаны с регулярностью проведения аттестации, комментирует Наталья Ильина. – Уверена, что это также поспособствует появлению новых образовательных программ, поскольку позволит избежать некоторого субъективизма в плане оценки на соответствие ФГОС».

Авторы инициативы также отмечают, что при разработке аккредитационных показателей по образовательным программам будут учтены мнения не только представителей экспертного сообщества, учредителей и надзорных органов, но и самих студентов, потому что от качества образования зависит их профессиональное развитие и дальнейшее трудоустройство.

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