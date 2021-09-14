Выставка «Здесь дышится легче, здесь воздух иной» откроется в Псковской областной библиотеке
15 сентября в 18:00 в областной научной библиотеке (Профсоюзная, 2) откроется новая художественная выставка «Здесь дышится легче, здесь воздух иной». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.
Художник Ираида Самойленко представит свои пленэрные работы, написанные на Изборской земле.
Ираида Самойленко - преподаватель Детской школы искусств Пскова, член Союза художников России.
Выставка будет работать до 17 октября. Вход свободный.
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