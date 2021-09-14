Скончался двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых
14 сентября на 67-м году жизни от сердечного приступа скончался двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых, сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики.
Юрий Седых родился в Новочеркасске Ростовской области. На Олимпийских играх 1976 года в Монреале Юрий Седых завоевал главную награду Игр. Он стал олимпийским чемпионом в возрасте 21 года, обладая до Игр лишь бронзовой медалью Универсиады-75.
На московской Олимпиаде Седых также выиграл золото. Со своих последних Олимпийских игр 1988 года в Сеуле Юрий Седых увозит серебряную награду. После триумфа на Играх 1976 года Седых трижды становится чемпионом Европы (1978, 1982, 1986), а в 1991 году выигрывает единственный титул чемпиона мира (1983 – вице-чемпион мира).
Результат спортсмена 86,74 метра, установленный в Штутгарте, уже 35 лет находится в списке мировых рекордов.
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