Скончался двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых

13:50, 14 сентября 2021, ПАИ

14 сентября на 67-м году жизни от сердечного приступа скончался двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых, сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики.

Юрий Седых родился в Новочеркасске Ростовской области. На Олимпийских играх 1976 года в Монреале Юрий Седых завоевал главную награду Игр. Он стал олимпийским чемпионом в возрасте 21 года, обладая до Игр лишь бронзовой медалью Универсиады-75.

На московской Олимпиаде Седых также выиграл золото. Со своих последних Олимпийских игр 1988 года в Сеуле Юрий Седых увозит серебряную награду. После триумфа на Играх 1976 года Седых трижды становится чемпионом Европы (1978, 1982, 1986), а в 1991 году выигрывает единственный титул чемпиона мира (1983 – вице-чемпион мира).

Результат спортсмена 86,74 метра, установленный в Штутгарте, уже 35 лет находится в списке мировых рекордов.