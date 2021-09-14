Музыканты положительно оценили акустические возможности Варлаамовской башни в Пскове

15:13, 14 сентября 2021, ПАИ

Музыканты положительно оценили акустические возможности Варлаамовской башни. Об этом рассказал худрук фестиваля Ars in turri, дирижер Псковского губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 сентября.

«Есть великие концертные залы, которые тонкие музыканты воспринимают с трепетом. Атмосфера и пространство, в котором выступает музыкант, имеет огромное значение», - отметил Хондзинский.

Говоря о фестивале Ars in turri, спикер отметил, что это качество мирового уровня. «Перспективы колоссальные, это место, в котором получают колоссальный заряд энергии, и место, которое может и будет являться центром притяжения для туристов».

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова отметила, что изначально было сложно понять, насколько будет выигрышным место, но «как только начался первый концерт, сомнения исчезли». Она добавила, что в целом площадка в башне удобная, красивая и с феноменальной акустикой. «Самое сложное было определиться с концепцией, форматом и решиться сделать этот проект. Из всего, что мы делали, это одна из самых технически несложных площадок».

Николай Хондзинский добавил, что расположение музыканты выбирали самостоятельно «выбирали, в каком месте комфортнее и где лучше звучат инструменты».

11 сентября Псковская область присоединилась к Всероссийской акции «Культурная суббота». В рамках этой акции в Пскове, в частности, состоялись гала-концерт Имперского Русского Балета Гедиминаса Таранды, который прошел в рамках музыкального проекта «Славься, Русь!», и концерт камерной музыки проекта «Ночь в башне». Фоторепортаж с концерта можно посмотреть здесь.