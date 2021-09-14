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С 25 по 29 сентября в Псковской области пройдут мероприятия памяти писателя Валентина Курбатова

Фото ПАИ.

С 25 по 29 сентября в Псковской области пройдет цикл мероприятий памяти известного писателя, псковича Валентина Курбатова. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева, передает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции в Псковской областной научной библиотеке 14 сентября.

Как рассказала Ольга Тимофеева, в регион приедет много гостей: соратников, друзей Валентина Курбатова. Цикл мероприятий будет интересным.

На первом этаже библиотеки 25 сентября откроется кабинет имени Курбатова. Цикл мероприятий пройдет в театре драмы им. А.С. Пушкина. Ольга Тимофеева анонсировала участие в этих мероприятиях губернатора Псковской области. Также планируется, что в Псков приедет российский журналист и писатель-эссеист Владимир Толстой.

26 сентября в Пушкинских Горах состоится экспертный круглый стол, на котором зададут тему для проработки конференции, которая пройдет в более расширенной программе цикла мероприятий в следующем году.

29 сентября состоится диктант «Бегущая строка», в этот же день в Псковском театре кукол пройдет спектакль-эскиз по произведению Валентина Курбатова.

Валентин Курбатов, член Союза писателей России, член Президентского совета по культуре, лауреат Государственной премии Российской Федерации, умер на восемьдесят втором году жизни 6 марта 2021 года.

Валентин Курбатов родился 29 сентября 1939 года в городе Салаване Куйбышевской области. 

Свои первые заметки он делал ещё в школьных рукописных журналах, учась в школе № 9 города Чусового Пермской области. В 1959 году был призван на Северный флот. К этому времени относятся первые публикации Валентина Курбатова в газете «Комсомолец Заполярья».

После демобилизации в 1962 году приехал в Псков, где начал работать корректором в районной газете Псковского района «Ленинская искра», в 1965 году — в областной молодёжной газете «Молодой ленинец» корреспондентом. В этот период окончил Государственный институт кинематографии (ВГИК) по курсу киноведения.

Публикации Курбатова печатаются в журналах «Москва», «Наш современник», «Урал», «Иностранная литература», «Север», в газетах «Культура», «Литературное обозрение», «Литературная газета».

С 1999 года Валентин Курбатов — член Международного объединения кинематографистов славянских и православных народов, редколлегий журналов «Литературная учёба», «День ночь», редсовета журнала «Роман-газета XXI века», общественного совета журнала «Москва». С 2006 года — член Совета по государственной культурной политике при председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, с 2012 года — член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Также Валентин Курбатов — член правления Союза писателей России.

Валентин Курбатов — лауреат премий имени Льва Толстого, Павла Бажова, Горьковской премии, Патриаршей литературной премии, дважды лауреат премии администрации Псковской области и целого ряда других наград. За многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства в 2003 году он был награждён медалью Пушкина, а в 2016-м стал обладателем ещё одной государственной награды — ордена Дружбы. В 2020 году президент России Владимир Путин вручил Валентину Курбатову Государственную премию Российской Федерации в области литературы и искусства. 

Напомним, Валентин Курбатов был членом почётного жюри Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» в 2020 году.

 

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