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Культура

Билеты на первый концерт «Ночь в башне» псковичи раскупили за два дня

Пковичи раскупили за два дня билеты на концерт «Ночь в башне». Об этом рассказала директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 сентября.

«Желающих было огромное количество, билеты на первый концерт мы продали буквально за два дня, - отметила Барышникова. - Думаю, мы полностью оправдали ожидания зрителей».

Елизавета Барышникова также добавила, что не следует в дальнейшем увеличивать количество зрителей в башне, поскольку в ней должно быть «удобно, просторно и комфортно».

Напомним, что 10 и 11 сентября зрители концерта «Ночь в башне» слушали классические шедевры на ярусах Варлаамовской башни. Фотографии с места фестиваля смотрите здесь.

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