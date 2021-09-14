Фестиваль «Ars in turri» будет проходить летом для привлечения туристов

15:48, 14 сентября 2021, ПАИ

Фестиваль «Ars in turri» будет проходить летом для привлечения туристов. Об этом рассказала директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 сентября.

«Этот фестиваль может стать подспорьем для развития внутреннего туризма, памятники архитектуры в сочетании с музыкой должно заинтересовать туристов, которые хотели бы приехать, но не решались», - отметила Елизавета Барышникова.

Также по словам спикера, фестиваль получил освещение на федеральном уровне. «Это хорошее подспорье для развития фестиваля в следующем сезоне».

11 сентября Псковская область присоединилась к всероссийской акции «Культурная суббота». В рамках этой акции в Пскове, в частности, состоялись гала-концерт Имперского Русского Балета Гедиминаса Таранды, который прошел в рамках музыкального проекта «Славься, Русь», и концерт камерной музыки проекта «Ночь в башне». Фотографии смотрите здесь.