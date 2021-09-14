Фестиваль «Ars in turri» будет проходить летом для привлечения туристов
Фестиваль «Ars in turri» будет проходить летом для привлечения туристов. Об этом рассказала директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 сентября.
«Этот фестиваль может стать подспорьем для развития внутреннего туризма, памятники архитектуры в сочетании с музыкой должно заинтересовать туристов, которые хотели бы приехать, но не решались», - отметила Елизавета Барышникова.
Также по словам спикера, фестиваль получил освещение на федеральном уровне. «Это хорошее подспорье для развития фестиваля в следующем сезоне».
11 сентября Псковская область присоединилась к всероссийской акции «Культурная суббота». В рамках этой акции в Пскове, в частности, состоялись гала-концерт Имперского Русского Балета Гедиминаса Таранды, который прошел в рамках музыкального проекта «Славься, Русь», и концерт камерной музыки проекта «Ночь в башне». Фотографии смотрите здесь.
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