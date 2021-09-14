Как реализуется нацпроект БКД в Псковской области – брифинг с руководителем профильного комитета

16:09, 14 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области активно приводятся в порядок дороги и улицы, решаются вопросы безопасности движения и автомобилей, и пешеходов. В связи с этим в медиацентре ПАИ прошёл брифинг на тему «Достижение экватора в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». О подробностях реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и упомянутом «экваторе» рассказал исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

За экватором

– Мы видим, что нацпроект «Безопасные и качественные дороги» реализуется, и достаточно хорошими темпами. В целом в России показатель реализации уже перешёл экватор. А как на фоне других выглядит Псковская область?

– Действительно, экватор мы уже перешли в масштабах всей страны. Псковская область выглядит в этом плане достаточно хорошо. На данный момент кассовые исполнения у нас уже 67 %, то есть при плане 3,8 млрд рублей, выделенных на этот год по нацпроекту, уже оплачена сумма 2,5 млрд. Если говорить о региональном проекте «Дорожная сеть» (это ремонт региональных, муниципальных дорог, реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения), то кассовые исполнения составляют уже 70 %.

На сегодняшний день уже полностью завершены при доработанных девяти региональных проектах и шести объектах городской агломерации. Городская агломерация – это Псков, Псковский, Печорский, Палкинский и Островский районы. В общей сложности порядка 55 км дорожного покрытия уже выполнено. Планируется ещё приёмка двух объектов – это чуть более 30 км протяженности: Остров – Новоржев и самый большой объект этого года – ремонт автомобильной дороги Псков – Гдов – Сланцы.

– Каким объектам уделяется особое внимание?

– В первую очередь уделяется внимание объектам, которые ведут к социально значимым учреждениям – больницам, поликлиникам, школам, образовательным учреждениям, детским садам, в туристическом направлении. В этом году уже четыре дороги к больницам и поликлиникам завершили в Острове и Пскове. В Пскове две улицы – Алтаева и Чудская, завершаются работы на улице Инженерной: она ведет как раз к третьей поликлинике. Также переходящий на 2022 год объект – это ремонт улицы Коммунальной, на ней все собрано: и больницы, и поликлиники, и школы – достаточно важный инфраструктурный объект.

Что связано с туристическим направлением? В скором времени будет сдан Октябрьский проспект, площадь Ленина. Заканчиваются работы в Пушкинских Горах – Пушкиногорское шоссе. Там вышла небольшая заминка в связи с тем, что в зоне тротуаров в настоящий момент перекладываются городские коммуникации, чтобы два раза дорогу не делать. Есть небольшое отставание, но дорожное покрытие уже выполнено и в ближайшее время будет сдано. Также силами «Автодора» будет выполнен до 1 декабря ремонт автомобильной дороги Малая Толбица – Большая Толба к причалу, от которого ходят суда на Талабские острова.

И разметка, и освещение

– Что касается мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, как здесь это реализуется?

– В рамках национального проекта также обновляется инфраструктура, которая призвана обеспечить и повысить безопасность дорожного движения: меняются знаки, барьерные, перильные ограждения, обустраиваются пешеходные переходы, выполняется освещение в населенных пунктах, освещения пешеходных переходов в местах остановки общественного транспорта.

Сейчас уже более 17 км барьерного ограждения выполнено и принято заказчиками, вблизи образовательных учреждений обустроено 22 пешеходных перехода – они оборудованы импульсными светофорами, пешеходным ограждением, новыми знаками. На пешеходных переходах и автобусных остановках в Великолукском, Себежском, Невельском, Псковских районах также установлены элементы освещения.

На некоторых объектах фактически работа выполнена, идет техническое присоединение, в ближайшее время свет загорится. Один объект по поручению президента выполнен в срок – это устройство освещения в населенном пункте Ершово на автомобильной дороге Псков – Гдов – Сланцы, оно уже принято заказчиком. Также в этом населенном пункте была применена экспериментальная пока для нашей области разметка – это цветной дублер знака «Осторожно, дети». Михаил Юрьевич увидел это в другом регионе и посоветовал нам этот вопрос изучить.

– Это первый такой участок?

– Да, такую разметку нанесли в Пскове в районе второй школы, в Ершово и на дороге, которая ведет к Родине. Посмотрим, как они будут эксплуатироваться, но, в принципе, я считаю, что их уже можно включать в техзадания на будущее. Стоит отметить, что уже за семь месяцев этого года благодаря мерам улучшения безопасности дорожного движения аварийность сократилась на 18 %. Будем надеяться, что такая тенденция к концу года сохранится, и в последующие годы будем только улучшать это все.

– Что касается освещения в населенных пунктах, с наступлением осени эта проблема актуализируется. В этом году в паспорт нацпроекта добавились новые федеральные проекты, в том числе модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях. Псковский регион участвует?

– Да, в настоящий момент Псковская область приступила к подготовительным работам, потому что там достаточно серьезные условия для участия в этом направлении нацпроекта. Сейчас заключен государственный контракт с научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта на выполнение работ по разработке документов транспортного планирования Псковской области в целях реализации национального проекта БКД. Как только он будет завершен, мы приступим к следующему этапу – к увеличению автобусного парка.

– Он заключается в покупке новых городских автобусов?

– Да, новых автобусов, в том числе низкопольных, чтобы и обеспечить мобильность маломобильной группы, и повысить в целом комфорт передвижение по дорогам Псковской области.

От Поземского до Северного обхода

– Вопрос, который касается ремонта улицы Поземского. Эта дорога будет ремонтироваться два года, сейчас идет только первый, но у меня вопрос связан с объездом этой дороги. Есть перекресток улиц Поземского и Ипподромной, сейчас он в ужасном состоянии, потому что основной транспортный поток идет через это место, но никто, по-моему, пока не озаботился тем, чтобы хотя бы залатать там ямы. Подозреваю, что к зиме там будет вообще не проехать.

– На самом деле я лично уже обратил на это внимание. Сейчас мы работаем над этим вопросом, обязательно найдем возможность в ближайшее время привести перекресток в надлежащее состояние, потому что я лично передвигаюсь там и на транспорте, и пешком. Там достаточно плохое состояние. Обязательно приведем перекресток в порядок в ближайшее время.

– А в целом на улице Поземского как с графиком?

– Уже все видят, что налицо существенное отставание от графика. Заказчик ведет работу с подрядчиком. Разрабатываются мероприятия для ускорения, оптимизации графика, но пока, к сожалению, подрядчик особо активных действий там не предпринимает.

– На собрании комиссии по безопасности было решение, что производитель работ отвечает за участки работ, где проходит движение. По сути, тот, кто делает улицу Поземского, брал на себя обязательство (есть даже запись), что будет содержать все объездные пути.

– Конечно, в рамках контракта передается участок, он обязан его содержать.

– Надо чтобы этот участок они все-таки привели в порядок. А у меня вопрос о закупке. Почему закупка на строительство Северного обхода комитетом отменена? Он же все-таки необходим.

– Перескочили с Леона Поземского на Северный обход. Дело в следующем: не знаю, секрет для вас или нет, но для тех, кто связан с дорожным строительством абсолютно не секрет, что произошел глобальный скачок цен на основные строительные материалы. Так, битум вырос в цене с января этого года более чем в два с половиной раза, щебень – более чем в два раза. Соответственно, к объектам, которые были проторгованы заблаговременно, подрядчики уже успели в какой-то мере подготовиться, закупить материалы и минимизировать свои потери в связи с этим глобальным подорожанием материалов на рынке Российской Федерации. Кстати, не только на рынке Российской Федерации – в Европе такая же ситуация абсолютно.

До этого закупка дважды срывалась, потому что не заявлялись подрядчики, и коллегиально было принято решение, что мы снимаем эту закупку с портала, проводим корректировку сметной стоимости, проходим экспертизу откорректированной сметы и вновь запускаем на площадку этот объект. Ориентировочно в марте месяце следующего года мы будем опять проводить конкурсные процедуры по этой дороге. На этот же период, пока объект на консервации, подрядчик будет его содержать в надлежащем виде.

– О реконструкции групп Гверздонь – Крупп – Кулье: там же начали работу?

– Гверздонь – Крупп – Кулье – это двухгодичный международный проект с привлечением грантов Евросоюза. К сожалению, подрядчик, который выиграл на торгах работы по этому объекту, мягко сказать, не справляется со взятыми на себя обязательствами. Уже просрочены контрактные сроки. Там были объективные причины, конечно, но в целом это слабая подготовленность подрядчика.

Опять же, это связано частично и с увеличением цен на материалы, с тем, что там были выявлены в процессе производства работ некоторые отклонения по геологическим изысканиям. Но это всего лишь часть. Большая часть – это исполнительская дисциплина подрядчика, поэтому заказчик («Псковавтодор») принял решение расторгать договор в одностороннем порядке и завершать объект уже, возможно, с другим подрядчиком.

– Ещё важный вопрос – не для Пскова, но для Великих Лук. Эта история с подземным переходом когда-нибудь закончится?

– Надеюсь, что в этом году закончится. Есть определенное отставание. Заказчик (городская администрация Великих Лук) ведет диалог с подрядчиком об оптимизации графика производства работ, чтоб как-то сократить его, оптимизировать, чтобы до нового года объект был введен в эксплуатацию. В настоящий момент работы ведутся, но хотелось бы, конечно, чтобы темп был получше, повыше, чем сейчас. Уже два года этим занимаемся.

– Два года весь город стоит в пробках, потому что там весь центр перекопан.

– Жалобы идут от жителей: там же работы прямо под окнами производятся. С жителями ведется диалог, в данный момент пока вроде все объяснено. Вникли в проблему, понимают. Понятно, что затягивать не стоит ни в коем случае.

Забитые карманы

– Вы сказали, что у нас будут низкопольные автобусы. А не будет повторяться такая история, как с 11-м автобусом, где мать с ребенком-инвалидом не смогла зайти в автобус, водитель ей отказал? Была такая скандальная история.

– Я, к сожалению, не слышал о такой ситуации. Я думаю, как минимум это вопиющий случай, такого просто не должно быть. Я не понимаю, в чем проблема выйти помочь, разложить трап, завести человека в автобус. Мы проведем работу с автотранспортным предприятием, такие вещи абсолютно недопустимы.

– Её уже проводили.

– Значит, продублируем.

– Очень много жалоб именно на автобусы. Иногда просто не слишком близко подъезжают. Но в защиту автобусов скажу, что у нас не везде удобно сделаны карманы, то есть автобусам физически, особенно особо они большой вместимости, не подъехать к карману.

– На самом деле не всегда карман – это добро. Когда подъезжают к прямому тротуару, лучше.

– Вообще, по моему личному мнению, в городах, особенно как в таких, как Псков, на улицах (именно на улицах: есть улицы, есть магистрали – их нужно разделять) не должно быть карманов. Потому что, можете посмотреть, в любом кармане часто стоят автомобили.

– Так точно.

– Получается, делали хорошо, а получилось как всегда. Автобусу, который пытается уехать, это мешает.

– Понимаете, эта работа долгосрочная, планомерная, потому что мы тоже связаны по рукам нормативкой, ГОСТ. У коллег из ГИБДД тоже своя очень жесткая нормативка. Тут нужно совместно работать, идти к улучшению городской среды. Это в первую очередь очень нужно для нас как жителей, пешеходов.

– Как раз про пешеходов. Нигде в Пскове пока нет ни одного нормативного пешеходного перехода в плане освещения, потому что ГОСТ предписывает разность контрастов и увеличение яркости. Мы уже совместно с ГИБДД 30 штук пешеходных переходов проверили, и все они, как правило, находятся в одном цветовом диапазоне и в одной яркости. Планируется ли изменение ситуации в этом плане?

– Честно скажу, я не в курсе, будет ли в ближайшее время работа над увеличением яркости светильников, но я понял вопрос, возьмем на проработку.

Без оград

– Мы в 2021 году, к сожалению, заняли 83-е место из 85 по аварийности. Аварии происходят больше стихийно, потому что работа, которая ведется ГИБДД, является больше хаотичной, чем планомерной: мы пытаемся латать проблемы там, где они случились. Можно увидеть, например, как на улице Советской от ЦУМа до ВТБ стоит перильное ограждение, чтобы не бегали пешеходы. Но мы также видим, что через 10 метров сделаны проходы для водителей. Может, тогда не имеет смысла ставить такие ограждения? Так же у Псковского технического лицея: ГОСТ приписывает, ограждение стоит, но сделаны проходы, чтобы дети могли заходить. Может, мы сэкономим бюджет и примем другие меры? Тем более есть предложения, как это можно улучшить.

– В целом я вас поддерживаю в этом вопросе. Но мы должны понимать, что у ведомств есть определённые нормативные документы, нарушение которых повлечет за собой меры воздействия. Недопустимо не установить в районе пешеходного перехода перильные ограждения, хотя, возможно, они там не особо и нужны.

Основное действие, которое приведет к увеличению безопасности на дорогах города, – это снижение трафика, снижение скорости. Но пока мы не можем это организовать. Если у вас есть предложения, конечно, мы готовы обсудить. Давайте вынесем это на комиссии или просто на рабочей встрече обсудим. Мы к этому абсолютно открыты.

– Вы говорите про распоряжения правительства № 2438, которое носит обязательный характер, и про ГОСТ 52289 про перильные ограждения. Там есть и другие пункты, но почему-то ГИБДД эти пункты не замечает.

– Давайте коллективно обсудим это в диалоговом формате. У нас же есть еще серьезный вопрос о необходимости установки перильного ограждения на Октябрьском проспекте, в исторической зоне, и мы уже начинали диалог о том, что его надо убрать, чем-то заменить. Пока мы не пришли ни к какому консенсусу в этом вопросе.

– Думаю, что мы придём, потому что то, что сейчас сделали на улице Ленина, – это прекрасная работа около 15-й школы, буквально недалеко.

– Отлично, да.

Крутые виражи на съездах

– Тут вопрос у читателей «Комсомольской правды» про разграничительные столбики, которые появились на федеральных трассах. Они, конечно, добавляют безопасности движению, но вопрос: как будет обстоять дело, например, зимой с уборкой снега? Они явно будут мешать.

– Общаясь с федералами, этот вопрос тоже задавали. Они берут эти издержки на себя, это задача нашего подрядчика, и для этого будут придумываться какие-то инженерные решения.

– Вопрос (тоже от читателя): почему на отремонтированных участках люки ниже уровня дороги?

– Я не готов прокомментировать без конкретного примера. Я бы, может быть, объяснил или дал обоснование этому делу, но я не знаю, о чем речь. На тех участках, которые приняты, с люками вроде все хорошо. В любом случае у подрядчика есть гарантийные обязательства, если что-то в процессе приемки заказчик упустил, он может уже в последующий период прийти, предъявить и заставить переделать за счет подрядчика.

– Сегодня затрагивали проблему резкого подорожания дорожных строительных материалов – щебня, битума. Очевидно, что бюджеты национального проекта планируются не на один год вперед, а на несколько лет. В связи с резким ростом дорожных строительных работ в 2022 году будут ли пересмотрены суммы, выделяемые Псковской области по нацпроекту, в сторону увеличения или таких подсчетов пока еще не было?

– В настоящий момент мы придерживаемся плановых цифр. Это так же, как в этом году, чуть более 3,8 млрд. Увеличение финансирования нацпроекта по причине увеличения стоимости материалов в настоящий момент не планируется. Правительство приняло постановление, которое касается контрактов на капремонт, строительство и реконструкции, которые были заключены в определенный период. По ним допускается рассмотрение выделения дополнительных средств при прохождении экспертизы сметной стоимости.

В рамках БКД по классификатору работы характеризуются как ремонт, для ремонта пока такие меры не предусмотрены. Но федеральный центр постоянно выделяет дополнительные деньги в течение года. Я надеюсь, что что-то будет предпринято. В настоящий момент ситуация без движения.

– По ремонтам улиц Алтаева, Инженерной мы видим, что ремонтировать съезды по требованиям подрядчик так до сих пор и не научился. Я уже не говорю про элементы контрастности, что должно выделяться покрытие, но даже сами съезды сделаны с очень большим уклоном. Как эту ситуацию можно изменить? Может, надо подрядчику дать кресло, чтобы он сам попробовал воспользоваться съездом?

– Конечно, это популизм, но, может быть, и не мешало бы некоторым людям, которые скептически относятся к возможностям людей с ограниченными возможностями, дать попробовать передвигаться по городу с улицы Инженерной, например.

– Даже просто по Октябрьскому проспекту попробуйте съехать на Некрасова или от центральной аптеки – угол очень крутой. Даже визуально видно.

– Я понял. Я доведу до руководства администрации города, посмотрим, обсудим с Борисом Андреевичем, что это такое, как мы можем это решить. Тоже понимаем, что маломобильные – это не только инвалиды, это же и бабушки, и женщины с колясками, и просто пожилые люди, которым трудно сделать лишние пять шагов.

– Не только пожилые. Даже если вы хромаете.

– Это вопрос очень серьёзный. В городе нужно к этому очень серьезно относиться, не спустя рукава, не надо закрывать глаза на это, надо постоянно на контроле держать. Может, где-то что-то упустили, есть возможность подкорректировать.

– Спасибо большое, Станислав Янович, за то, что так подробно ответили на наши вопросы!