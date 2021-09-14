До +2 опустится температура в Псковской области предстоящей ночью
15 сентября на территории Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью будет без существенных осадков, днем местами ожидается небольшой дождь, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +2 до +7 градусов, днем — от +9 до +14.
Будет дуть ветер западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.
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