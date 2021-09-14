Елизавета Бырышникова анонсировала зимний фестиваль нового формата
Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 сентября анонсировала зимний фестиваль нового формата.
«В декабре мы планируем провести новый фестиваль, он даст возможность пригласить новых гостей, это абсолютно новое событие будет», - отметила Барышникова.
Другие детали события организаторы пока что не раскрывают.
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