«Лебединое озеро» покажут в Пскове 12 и 13 ноября

16:47, 14 сентября 2021, ПАИ

12 и 13 ноября в Пскове покажут балет «Лебединое озеро». Об этом рассказала директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 сентября.

Имперский Русский Балет совместно с Губернаторским симфоническим оркестром покажут балет «Лебединое озеро». Планируется три показа, один из которых будет для детей и пройдёт утром.

Билеты на первый показ уже в продаже. Напомним, что 17 сентября откроется новый сезон Псковской филармонии. Участие в первом концерте нового сезона примет пианист Дмитрий Маслеев.