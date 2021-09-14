«Лебединое озеро» покажут в Пскове 12 и 13 ноября
12 и 13 ноября в Пскове покажут балет «Лебединое озеро». Об этом рассказала директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 сентября.
Имперский Русский Балет совместно с Губернаторским симфоническим оркестром покажут балет «Лебединое озеро». Планируется три показа, один из которых будет для детей и пройдёт утром.
Билеты на первый показ уже в продаже. Напомним, что 17 сентября откроется новый сезон Псковской филармонии. Участие в первом концерте нового сезона примет пианист Дмитрий Маслеев.
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