Большой симфонический оркестр имени Чайковского впервые выступит в БКЗ Псковской филармонии

17:16, 14 сентября 2021, ПАИ

Впервые на сцене БКЗ Псковской филармонии выступит Большой симфонический оркестр имени Чайковского. Об этом сообщила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 сентября.

«Это историческое событие, приедет очень большой состав – почти 100 человек, - рассказала Елизавета Барышникова.

Художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский рассказал, что впервые на сцене филармонии выступит коллектив такого масштаба.

В Пскове коллектив представит шедевры мировой симфонической музыки. Среди них – Симфония №5 ми минор, названная композитором С. Танеевым лучшим сочинением своего учителя – П.И. Чайковского. Созданная в 1888 году, она посвящена теме человека и судьбы, порой заставляющей склониться перед неисповедимыми предначертаниями, но все же победить их.

Начало в 17:00 9 октября.