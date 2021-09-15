Чем Псковская область лучше Краснодарского края и каковы итоги сельскохозяйственного года – пресс-конференция с экспертами

16:33, 15 сентября 2021, ПАИ

Сентябрь – время собирать плоды сельскохозяйственных трудов. В медиацентре Псковского агентства информации прошла пресс-конференция, посвящённая предварительным итогам уборки урожая в Псковской области. На многочисленные вопросы о региональных фруктах и овощах отвечали заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Александр Никандров, руководитель СПК имени Суворова Печорского района Василий Назимов и глава крестьянско-фермерского хозяйства Себежского района Иван Мельник.

«Вкусновато, но маловато»

– Расскажите, как затяжная весна и жаркое лето в этом году повлияли на урожай?

Александр Никандров: К сожалению, затяжная весна сыграла и отрицательную роль, и немного положительную – это заготовки кормов, потому что травы у нас подошли и корма мы, в принципе, заготовили в полном объеме. Еще кукуруза поднялась, заготовка продолжается. Что касается зерновых культур, то здесь озимые, мы считаем, на уровне прошлого года (где-то в пределах 35 центнеров с гектара), а яровых, конечно, наполовину меньше.

– Примерно сколько яровых?

Александр Никандров: Где-то 15-20 центнеров с гектара, больше не дают яровые.

– Это влияние погоды?

Александр Никандров: Влияние погоды, потому что посевная закончилась примерно 10 июня, на две недели позже, чем планировалось, из-за дождей. И соответственно, мы в уборку входим тоже на две недели позже.

– Ожидается ли ещё сбор яровых?

Александр Никандров: Зерновые культуры у нас практически убраны (90 %), остались штрихи. В некоторых хозяйствах еще проходит уборка, потому что посевная площадь в этом году больше, чем в 2020-м, почти на 10 000 га. Погода конца августа задержала нас: дожди, поэтому немножко все задержалось.

Сейчас также идет полным ходом уборка ярового рапса, потому что озимый мы убрали. Озимый рапс тоже показал хорошую урожайность. Яровой, конечно, хуже – тоже наполовину.

– Как с урожайностью в этом году? Как повлияла погода? Может быть, благоприятно или, наоборот, хуже?

Василий Назимов: Наверное, больше отрицательно повлияла. Озимые, конечно, на уровне прошлого года, не хуже, а яровые культуры не смогли налиться. В этом году, как уже сказали, урожай в два раза меньше обычного. У нас побольше, конечно: где-то 20-25 центнеров с гектара мы собрали овса, ячменя. Планируем 30-35, но ячмень еще до сих пор не созрел, потому что очень поздно сеяли. Мы практически на месяц позже посеялись.

– Ещё вы занимаетесь выращиванием картофеля. Что с картофелем?

Василий Назимов: Да, картофель есть: там порядка 50 га. Никогда такого маленького урожая среднеранних сортов мы не получали. Ранняя картошка немножко успела налиться, а среднеранняя – нет. 25 тонн с га всего собираем.

– То есть её меньше. А что касается качества картофеля? Изменилось ли из-за погодных условий?

Василий Назимов: Потребители сказали: «Очень вкусная картошка», – потому что сухих веществ, конечно, там больше, чем обычно, потому что было сухо. Картофель получился вкусный, но очень мало. Надеемся на средние сорта, в наших регионах поздние мы практически не выращиваем, потому что нам не хватает вегетации, они южнее выращиваются. А средние сорта надеемся получить примерно 80 % урожая прошлого года.

– Картофель уже собран или ещё будет продолжаться уборка?

Василий Назимов: Нет, собрано только порядка 15-20%. Мы как можем рискуем, но оттягиваем уборку, пытаемся его растить еще.

– А если в целом говорить о картофеле, о других овощах, что в регионе с урожайностью?

Александр Никандров: В регионе урожайность картошки в этом году наполовину меньше, чем было в 2020-м. Валовый сбор за счет площадей мы так планируем, что должны будем выполнить где-то на 80%, но это с учетом риска наших сельхоз товаропроизводителей.

– В два раза меньше везде, во всем регионе?

Александр Никандров: Это во всем регионе, да. Ранней картошки практически не было.

– А что касается её качества?

Александр Никандров: Сдают на качество сами производители. Качество картошки разное: у кого-то оно хорошее (зависит от земель), у кого-то чуть похуже. Но качество хорошее.

– То есть в основном повлияло на количественные показатели, но не на качественные.

Александр Никандров: Да, на количественные.

– Что касается других овощей?

Александр Никандров: Овощи так же. Ранних овощей практически не было. Сейчас только приступили к сбору, поэтому вся надежда на поздние овощи.

– Какие прогнозы?

Александр Никандров: Мы думаем, что овощей будет на 20-30 % меньше.

– Это мы сейчас о каких овощах говорим?

Александр Никандров: Морковка, свекла и капуста. Лука выращивается совсем чуть-чуть.

Дали фору Краснодару

– Что касается яблок, как в этом году дела и достаточно ли хороший урожай?

Иван Мельник: В этом году урожай очень хороший. Мы начали уборку. Осенние сорта выдают где-то 30 тонн с гектара, а у зимних, предполагаем, будет 35 тонн с гектара.

– Это хорошие показатели?

Иван Мельник: Очень хорошие показатели. Даже Краснодар такие в этом году не собирает.

– То есть лучше, чем даже в Краснодаре?

Иван Мельник: Да, у нас в этом году очень хороший урожай. Жара помогла. Естественно, нас град чуть-чуть потрепал, но это не страшно, там только 1 % отходов будет – и все.

– Лучше показатели, чем в прошлом году: какая примерно разница?

Иван Мельник: Если брать в тоннах, то где-то на 8 тонн больше с гектара.

– А что касается качества яблок, как повлияла погода?

Иван Мельник: Вроде все чисто. Единственное, что 1 % яблок градом побило. Они на переработку пойдут.

– Если мы говорим в целом о качестве сельхоз продукции и заболеваниях, есть ли какие-то заболевания у картофеля, свеклы, моркови?

Александр Никандров: Заболевания есть, конечно, у всех растений. С ними сельхозпроизводители сейчас борются различными методами: и пестицидами, и биологическими веществами. Поэтому на ранних стадиях сильных заболеваний, таких, чтобы вводить карантин, пока в этом году не зафиксировано.

– В каких районах уже полностью завершены уборочные работы, а где ещё идут?

Александр Никандров: Из крупных районов завершена уборка в Себежском, Дедовичском и подходит к концу в Псковском районах.

– А где ещё идёт полным ходом?

Александр Никандров: Ещё идёт полным ходом в Печорах (осталось немножко), в Палкино (там у нас крупный сельхоз производитель), чуть-чуть в Пыталово и на юге области – в Великолукском и Новосокольническом районах (там понемножку).

– Что касается кукурузы – царицы полей, как она в этом году? Где можно посмотреть, как это все сейчас красиво колосится?

Александр Никандров: Кукурузой у нас занимаются в основном молочные предприятия, она пойдет вся на силос. Хорошая кукуруза. Дедовичский район, юг области – Великолукский, Новосокольнический, Кунья («Слактис» занимается кукурузой у них). Также в Новосокольническом «Красное знамя» занимается кукурузой. В Печорах тоже есть?

Василий Назимов: Немножко Лопотов занимается.

Александр Никандров: Да, у Лопотова есть еще кукуруза в Печорах.

– А что сейчас убирают?

Александр Никандров: Убирают остатки рапса, чуть-чуть зерновых (уже осталась небольшая площадь, больше рапс) и картошку, овощи.

– Когда планируется завершить уборочные работы?

Александр Никандров: Планирует, если погода позволит, к середине октября.

– То есть к середине октября мы уже получим точные цифры?

Александр Никандров: Тогда уже будут окончательные цифры.

Василий Назимов: Зерновые раньше, наверное.

Александр Никандров: Зерновые да, картошка с овощами затянется.

Василий Назимов: Картофель и овощи все люди стараются растить еще, надеются на теплую осень.

«Холодильные» яблочки

– Что касается хранения овощей, зерна в регионе, каким образом происходит этот процесс?

Александр Никандров: В области порядка 7-8 зернохранилищ, это в каждом хозяйстве: в Тригорском (у них три площадки для хранения зерна), в «Идаванге» («Идаванг» сразу построил, как только научные комплексы запустили), большое хранилище зерна у Великолукскго сенокомплекса (комбикормовый завод в Невеле). Они построены у каждого сельхозпредприятия, у них есть свои хранилища зерна в пределах 50 тонн.

– А есть ли какое-то общее хранилище?

Александр Никандров: Общего хранилища у нас, к сожалению, нет. Раньше работал, если помните, в советское время комбикормовый завод в Пскове и в Великих Луках. В Великих Луках он остался, они собирают зерно, хранят там и потом вырабатывают комбикорм для птиц и для коров. В Пскове нет комбикормового завода, и общего хранения зерна нет. Что касается картошки с овощами, то у каждого сельхозпредприятия свои хранилища. Есть три очень хороших, современных хранилища: в Псковском районе, в Печорах и в Порхове. Также хранят в реконструированных картофелехранилищах, овощехранилищах с советских времен.

– А почему нет общего?

Александр Никандров: Сельхоз предприятия не кооперируются, потому что если создать логистический центр хранения картофеля и овощей, то цена от сельхозпроизводителей будет ниже, потому что центр должен будет на чем-то зарабатывать и платить за электроэнергию, за хранение и прочее.

– То есть закупочная цена будет ниже, чем есть сейчас?

Александр Никандров: Да, потому что сейчас сельхозпроизводители после хранилища продают продукцию уже непосредственно потребителю.

– Давайте немножко поговорим о рынках сбыта. И мой вопрос Ивану Михайловичу: вы стали известны своими садами. Если у вас в этом году хороший урожай, куда вы отправляете свои яблоки?

Иван Мельник: Сейчас идет закладка в холодильники. Мы планируем 300 тонн оставить в холодильниках, потому что мы в этом году запустили холодильные камеры (три камеры на 300 тонн). А в конце недели мы начнем уже грузить первую фуру – на Питер пойдёт.

– То есть рынок сбыта – это Санкт-Петербург?

Иван Мельник: Да.

– А почему не Псков?

Иван Мельник: Для Пскова закладка идет в холодильники. Псков будет брать яблоке только в октябре.

– А после холодильников яблоки какого качества?

Иван Мельник: Отличные, как с дерева только собранные.

– А какие у вас выращиваются сорта?

Иван Мельник: У нас в основном зимние и осенние сорта. Сортов очень много. Если вспомнить, кто их селекционировал, то это белорусские – они к нам ближе по климатическим условиям – и канадские сорта.

– На псковском рынке куда идут яблоки – в магазины, на рынки?

Иван Мельник: В магазины, на рынки, в детские сады, школы. Сейчас мы ещё с Моглино ведём переговоры о сублимировании: они хотят взять у нас 100 тонн на переработку.

– Иван Михайлович, о каких магазинах идёт речь? Это сетевые магазины или всё-таки небольшие?

Иван Мельник: Небольшие. С сетями мы пока ещё не работаем.

– Сети не хотят или вы не хотите?

Иван Мельник: Нет, сети нам уже несколько раз звонили: и «Магнит», и «Пятерочка». Пока мы не готовы с ними работать.

– А что не устраивает, если не секрет?

Иван Мельник: Мы ещё пока к тем условиям не подходим.

– Это закупочные цены?

Иван Мельник: Нет, не закупочные цены. Хранение должно быть, минимальные парки, сорта должны быть (например, одного сорта – 40 тонн, а у нас, может, только 20 тонн этого сорта).

– То есть у них какие-то конкретные условия?

Иван Мельник: Конкретные условия, но пока еще мы не готовы. Я думаю, дело времени. Год-два – и мы с ними начнем работать. У нас же сады только поднимаются и разрастаются больше.

– А какие у вас площади?

Иван Мельник: На данный момент 21 га в Себежском районе (уже плодоносящих), в Псковском 30 га заложено, то есть 50 га сада.

– А вы сами занимаетесь переработкой яблок?

Иван Мельник: Нет, мы не занимаемся переработкой.

– А в планах?

Иван Мельник: Мы не хотим в это лезть. Просто это очень тяжело: и переработка, и выращивание. Мы лучше будем выращивать. В планах на следующий год поставить холодильник еще на 500 тонн, чтобы закладывать яблоки в холодильники на долгое хранение.

Сложные сети

– Василий Владимирович, что касается ваших рынков сбыта, куда вы отправляете продукцию?

Василий Назимов: Основной рынок сбыта картофеля (где-то 70 %) – Санкт-Петербург, 30 % – Псков (больше нет потребления в городе Пскове). Зерно в основном все идет на Псковский рынок: на птицефабрику и другим сельхозтоваропроизводителям, на оптовые базы.

– А почему такой большой процент на Санкт-Петербург? Почему мы едим египетскую картошку?

Василий Назимов: Это надо у сетей спросить.

– А на вас сети выходят, кстати?

Василий Назимов: Нет, мы тоже не готовы, у них очень сложные системы. Не хотим.

– Где в Пскове можно найти вашу продукцию?

Василий Назимов: Везде. Мы поставляем, например, в «Ибицу» (торговая сеть), поставляем по всей области: в садикам, больницы, магазины, в Великие Луки, в районы. Мы даже, бывает, свою картошку у себя в деревне обратно покупаем.

– А в маленьких магазинчиках можно найти?

Василий Назимов: В маленьких, наверное, везде можно найти. Печорская картошка, посмотрите: Печоры выращивают примерно 40 % картофеля в области.

– Александр Иванович, такая ситуация с рынками сбыта характерна для всех хозяйств в регионе? Я так понимаю, с сетевыми магазинами какие-то сложности с поставками? Наверное, Санкт-Петербург – это основной рынок сбыта?

Александр Никандров: Да, я согласен с этим, потому что сегодня сетевые магазины не имеют у нас баз хранения. При каждом сетевом магазине есть свой логистический центр, куда они кооперируют всю продукцию и потом развозят по своим сетям. Поэтому мы вынуждены возить в Питер, а потом из Питера наша же картошка через базы может прийти к нам назад. Вот тут, конечно, есть вопрос, потому что сетевые магазины сегодня выставляют много требований. Мы с этим столкнулись в отношении молочной продукции, когда заходит наше предприятие в сетевые магазины, потому что там платят за все: и за вход, и за все свои проблемы. Свои, будем говорить, требования. И к партиям большие требования, потому что они должны быть фасованные, определенного калибра и так далее.

– Получается, дополнительные затраты для производителя?

Александр Никандров: Да. У нас, в принципе, готовы работать с сетями КФХ Павлова и КФХ Вороненкова.

– Чем они занимаются?

Александр Никандров: Картофелем. Но они тоже больше отправляют на оптовые базы: так удобнее, потому что все равно туда идут большие партии в крупные логические центры в Питере, в Новгороде, по-моему, есть (у «Пятерочки» есть в Новгороде свой логистический центр).

– А что касается моркови, свеклы, капусты?

Александр Никандров: Моркови, свеклы, капусты производство не такое большое, поэтому она больше расходится по мелким магазинам.

– Здесь, в регионе?

Александр Никандров: У нас в регионе, также в Питер поставляется, но не в таком количестве.

– На рынках можно найти продукцию наших фермеров?

Александр Никандров: На рынках торгуют печорской продукцией: на Четырех углах, на других рынках, в магазинах, которые занимаются продажей только овощей. Они закупают.

Налетай, не скупись!

– Будут ли организованы сельскохозяйственные ярмарки? Все уже соскучились, люди хотят приехать, закупить себе картошки, свеклы на зиму.

Александр Никандров: В этом году областная ярмарка состоится 2 октября.

– Уже есть место?

Александр Никандров: По поводу места буквально час назад я разговаривал с городом, решаем этот вопрос, потому что еще не до конца сдан Октябрьский проспект, Октябрьская площадь, где обычно проводили ярмарку. Поэтому мы сейчас отрабатываем с городом другие площадки. Возможно, может быть, другие улицы. Все будет зависеть от того, что нам город предложит.

– Василий Владимирович, Иван Михайлович, как вы относитесь к проведению сельскохозяйственных ярмарок? Участвуете ли в них?

Василий Назимов: Положительно. Участвуем.

– Для вас это что? Какие положительные моменты?

Василий Назимов: Для нас только реклама, себя показать. С точки зрения сбыта очень маленький процент.

– То есть больше рекламные цели?

Василий Назимов: Рекламные, да. Праздник, поднятие настроения себе и людям. Продать подешевле товар.

– Иван Михайлович, а вы?

Иван Мельник: У нас аналогичная ситуация.

– То есть это такой пиар?

Василий Назимов: Да, на целый год работы пиар.

А цены растут, цены...

– Я хочу спросить про закупочные цены: Насколько они адекватны в этом году и насколько они в целом адекватны прежде всего для вас, фермеров? И если есть проблемы, то каких продуктов они касаются?

Василий Назимов: Мы довольны ценами. Нас они устраивали до того момента, пока мы не начали закупать металл для стройки очередного ангара, который по сравнению с прошлым годом подорожал в три раза. И столкнулись также с определенным рядом строительных материалов, которые в три раза подорожали. Минеральные удобрения подорожали в два раза по сравнению с прошлым годом. Весна покажет , насколько остановится рост цен на ту продукцию, которую мы потребляем для того, чтобы производить нашу продовольственную продукцию. Это будет понятно по зиме, по весне. На сегодняшний день хорошая цена.

– Насколько она выросла по сравнению с прошлым годом?

Василий Назимов: Зерно подорожало где-то на 10 % по сравнению с прошлым годом, а картофель – на 60% (закупочная).

Иван Мельник: Мы остались на прежней цене, прошлого года. Мы не можем повысить цену на свою продукцию. Естественно, мы тоже столкнулись с ростом цены на металл, когда камеры запускали. Потом, холодильное оборудование тоже поднялось в цене где-то на 35 % с прошлого года. В ценах на свой продукт в этом году мы остаемся на прошлогоднем уровне.

– А если в целом?

Александр Никандров: Если говорить в целом о закупочных ценах, то они, конечно, выросли. И сегодня правительство и сельхоз России во главе с нами стараются работать решения в этом направлении, но пока говорить, чтобы цены сильно снизились с тех пор, как они подскочили в июне-августа, не приходится. Мы буквально мониторим стоимость кормов, особенно белковых кормов для молочного животноводства: они подорожали от 50 и чуть ли не до 70 %. Поэтому как будет складываться цена молочной продукции, мы пока еще не готовы ответить. И сейчас еще свою лепту вносит маркировка молочной продукции, потому что переработчики сегодня несут колоссальные затраты.

– Скажите, ждать ли псковичам повышения цен на сельхозпродукцию? Тем более вы говорите, что урожайность в этом году меньше.

Александр Никандров: Мы думаем, что, в принципе, сейчас цена на сельхозпродукцию, как принято называть, на борщевой набор, наверное, уже стабилизировалась. Думаю, что она останется на прежнем уровне, как сейчас.

– То есть она остановилась в росте?

Александр Никандров: Да, в принципе она уже остановилась.

Сельхоздайджест

– Как вспышка АЧС в некоторых районах области повлияла на производство свинины?

Александр Никандров: В принципе, вспышка АЧС внесла свою лепту. Конечно, производство свинины останется с тем приростом, который есть (это в пределах 8-9%), мы прогнозируем. Но сильно он не упадет, потому что сегодня Великолукский промышленный комплекс вводит новые площадки, за счет этого производство свинины будет на уровне.

– Мы раньше занимали верхние строчки в рейтинге по производству свинины. Останемся?

Александр Никандров: Я думаю, что останемся.

– Много ли мёда насобирали в этом году псковские пасечники? Как повлияла погода на производство меда и сколько вообще сегодня стоит псковский мёд?

Александр Никандров: Стоимость псковского мёда где-то от 700 до 800 рублей за килограмм.

– Это больше, чем в прошлом году?

Александр Никандров: Нет, в принципе, на уровне прошлого года. Сбор, по прогнозам общества пчеловодов, примерно 800 тонн, поэтому меда достаточно, цена приемлема. Качество тоже хорошее. Меда много на всех ярмарках. Мы были в Санкт-Петербурге – там тоже был представлен наш псковский мед.

– Какие государственные и региональные меры поддержки существуют на данный момент для сельхозпроизводителей региона? Особенно интересуют крестьянско-фермерские хозяйства.

Александр Никандров: Вся государственная поддержка в регионе осуществляется в рамках государственной программы развитие сельского хозяйства. У нас два направления. Компенсирующая субсидия – на гектар посевной площади для малых сельхозпредприятий (это фермеры и сельхозпредприятия, относящиеся к малым), на производство картофеля и овощей – тоже на гектар посевной площади, на молоко и на приобретение племенного скота и также на его содержание. В рамках стимулирующей субсидии мы предоставляем субсидии на прирост зерна (производство зерновых культур), прирост овощей, лен (производство льна), сады (поддерживается в рамках стимулирующей субсидии) – на закладку сада и уход за многолетними насаждениями.

– Как определить, вкусный овощ или нет? Многие из нас, покупая картофель, знают, что один картофель можно варить в супе и он будет вкусный, а другой – нет, его лучше использовать для жарки.

Александр Никандров: Я думаю, это зависит от технологии производства картофеля или овощей, также еще от сорта. Есть ранние сорта, которые отдают хороший увал, но они по качеству своему хуже, среднепоздние сорта более вкусные и качественные.

– Правда ли, что в псковских сетевых крупных магазинах продается кормовая свекла?

Александр Никандров: Нет, кормовая свекла отличается и по цвету, и по форме – по всему.

– А вкусная?

Александр Никандров: Вкус зависит от технологий возделывания, потому что сейчас ранние сорта более скороспелые, они менее вкусные, чем более поздние.

– То есть через два месяца мы уже будем есть вкусную свеклу?

Александр Никандров: Да. В принципе, будем говорить, что в наших сетевых магазинах тоже продукция в основном – морковь, свекла и картошка – наша, отечественная, только они и ее поставляют с Юга и из других регионов России, и нашу – все перемешают, и все в кучу идет. Чем дольше овощ растет, тем он вкуснее.

– А внешне мы можем понять, вкусный ли овощ?

Александр Никандров: Можно сказать, что ранние сорта красивее выглядят, чем поздние. Не вся продукция, которая красиво выглядит, вкусная.

Не все то вкусное, что красивое

– Василий Владимирович, что касается картошки, она есть и красная, и жёлтая.

Василий Назимов: Да, очень много сортов. Есть специальные сорта для производства чипсов, для производства картофеля фри. Мы нынче пробуем этим заниматься.

– Занимаетесь?

Василий Назимов: Да. Например, картофель для фри вообще есть невозможно. Как уже здесь ранее сказано, ранние сорта не всегда такие вкусные, как поздние. Ранние сорта картофеля, которые первыми появляются на рынке, надо употреблять в пищу как можно быстрее и раньше, потому что чем дольше они лежат...

– Тем быстрее портятся?

Василий Назимов: Не портятся – их качество ухудшается. Поэтому я всем советую, в частности с картофелем, да и со всеми овощами, не торопиться.

– Дождаться поздних сортов?

Василий Назимов: Конечно.

– Про чипсы и картошку фри: вы специально для этого картофель выращиваете?

Василий Назимов: Да, это специальные сорта.

– Их вот так в пищу лучше не употреблять?

Василий Назимов: Нет, можно, только это невкусно.

– А вы планируете поставлять её в сетевые рестораны?

Василий Назимов: Сейчас на рынке пробует размещать свои заказы большая фирма, которая производит картофель фри. Сегодня они к нам приезжают делать апробацию. У них база в Великом Новгороде, посмотрим, как получится. Пока не хочу загадывать.

– А чипсы? Можно ли когда-нибудь увидеть псковские чипсы?

Василий Назимов: Наверное, можно, но пока ещё не пробовали.

– Александр Иванович, есть у нас те, кто сотрудничает с сетевыми ресторанами?

Александр Никандров: Сетевые рестораны закупают у нас картофель, но они делают картошку фри еще из обычного картофеля. Специальную картошку для чипсов или картофеля фри в регионе пробуют выращивать только первые наши производители: понравится или нет.

– Иван Михайлович, как определить яблоки?

Иван Мельник: По вкусу. Я присматриваюсь, как люди покупают яблоки. У нас яблоко едят газами. Красивое яблоко покупают. Но я вам скажу так: если оно сильно красивое, значит, там очень много химии. Чтобы сделать красивое яблоко, это обработка и обработка.

– Есть такое поверье, что если яблоко червивое, значит оно вкусное?

Иван Мельник: Ну, не знаю.

– Или необязательно оно должно быть червивым?

Иван Мельник: Необязательно червивое. Вообще, в нашем регионе особо червяка нет на яблоках, это юг больше страдает. У нас его особо нет, мы не сильно страдаем от этого, так что редко видим червяка.

– Иван Михайлович, а что касается яблок, которые готовы полежать, – это тоже поздние сорта?

Иван Мельник: Да, это поздние сорта. Они вкусовые обороты набирают в декабре, январе, конце ноября.

– Оно, когда хранится, ещё набирает вкус?

Иван Мельник: Да, дозревает. И естественно, зимнее яблоко вкуснее, чем летнее.

И конечно, продавать лучше больше...

– По поводу реализации продукции фермеров: стараетесь сами реализовывать или выйти на торговые сети? На простого человека ориентированы или на организацию реализации вашей продукции? Что лучше, на ваш взгляд: в сети или на ярмарки выставиться?

Александр Никандров: Зависит от количества производимой продукции. У нас много мелких фермеров, у которых небольшой объем продукции. Они больше работают на наш рынок. Они продают на рынке, на ярмарках, при торговле выводного дня свою продукцию. Потому что тот объем, который они производят, спокойно могут продать на рынке по соответствующей цене, и это их устраивает. Это касается всей продукции: и молочной, и овощной, и картофеля. Производители покрупнее стараются выйти на более глобальные рынки: на оптовые базы, на покрупнее магазины.

– Тем, которые поменьше, предоставляются ли, помимо ярмарки выходного дня и ярмарки Псковского района, дополнительные возможности?

Александр Никандров: В районах области определены торговые точки – они есть около каждого торгового магазина – для продажи сельхозпродукции. Это касается ЛПХ и мелких КФХ. В Пскове тоже продают, также есть около магазинов, кто как умудряется продать. Но ЛПХ, в принципе, больше продают свою продукцию на улице, потому что КФХ больше на рынках, в торговле. Или так просто торгуют на рынках.

– А централизованные магазины фермерских товаров, куда фермеры могли бы все привозить? Насколько я помню, они долго не продержались. Может, с поддержкой администрации можно что-то такое сделать, чтобы не с земли, не с лотков торговать, чтобы мы знали, куда идти за фермерским товаром.

Александр Никандров: Мы, конечно, пытаемся создать кооперативы, которые будут объединять мелких производителей в один кооператив, который может себе позволить арендовать помещение для продажи своей продукции. Для этого кооператива есть мера государственной поддержки. А так сейчас хорошо очень развита интернет-продажа.

– А почему бы не дать им помещение, может быть даже за бюджетный счёт?

Александр Никандров: К сожалению, за бюджетный счёт нет таких финансовых возможностей, не предусмотрено.

– За небольшую плату?

Александр Никандров: Помещения в аренду за небольшую плату им предоставляют городские муниципальные образования.

– Более конкретно можете что-то сказать, где это бывает?

Александр Никандров: Таких проблем фермеры нам пока не создавали. Правда, крупные предприятия свои ларьки имеют, а мелкие… Мы пока не готовы ответить.

Василий Назимов: Есть маленькие фермеры, кому нравится торговать, общаться с людьми. Я считаю, что это как сказка о потерянном времени: эти фермеры больше теряют свое время, которое могли бы потратить на то, чтобы производить больше и качественнее своей продукции. Ее можно было бы сдать на оптовую базу, которая профессионально занимается сбытом продукции, очень красиво и не задорого, в несколько раз дешевле, чем сам фермер продает на рынке свою продукцию. От этого и база в выигрыше, и сам фермер. Крупные фермеры, само собой, это понимают и никогда не будут тратить время на то, чтобы стоять на рынках, площадка или в маленьких магазинах. Сами знаете, что сейчас основная масса закупается в торговых сетях. Поэтому не приживаются. Я знаю много фермеров, которые пробовали реализовывать свою продукцию через магазины, – это все равно издержки: купить помещение дорого, аренда – тоже дорого. Поэтому здесь тупик.

– Если довести до логического завершения, то есть крупные агрохолдинги – и что тебе соваться куда-то?

Василий Назимов: Нет. Очень много фермеров небольших, которые производят 50, 100, 200 тонн продукции, но все равно дешевле ее продать, чем самому таскать на рынки. Это, еще раз говорю, затраты и времени, и средств на то, чтобы это все реализовывать.

– Нужен ещё один человек, который занимался бы этим?

Василий Назимов: Если будет кто-то заниматься, ему надо будет зарплату платить. Понимаете, да?

Александр Никандров: У нас обращали внимание на торговлю выходного дня. Стоит и печорские, и палкинские фермеры со своей продукцией. Они производят 5-20 тонн картошки.

– Можно хорошо продать, потому что она без ГМО, экологически чистая.

Василий Назимов: Здесь я тоже не соглашусь, потому что зачастую, особенно у маленьких фермеров, которые плохо знают нормы внесения всяких препаратов, продукция еще хуже, чем у крупных фермеров, у которых есть грамотные специалисты, которые занимаются защитой растений. Будущее за крупными агрохолдингами.

– Я тоже слышала, что не у каждого дачника чистая продукция. Некоторые дачники перебарщивают с удобрениями – магазинные овощи, которых мы так боимся и не любим, могут быть гораздо чище.

Василий Назимов: Самое интересное, что магазинные овощи на 99 % все прошли проверку на качество и содержание.

– Так что не бойтесь невкусных помидоров, как говорится.

Александр Никандров: Потому что прежде, чем им попасть на прилавок магазина, даже небольшого, Роспотребнадзор или другие контролирующие органы всегда проверяют продукцию на качество – на нитраты, нитриты в первую очередь.

Василий Назимов: Особенно посмотрите, как маленькие фермеры продают до декабря месяца огурцы и помидоры: они у них мелкие, зелененькие, не больные, красивенькие. Понимаете, о чем я? В «Ленте» купить безопаснее.

– По поводу хранения продуктов, яблок: как их правильно хранить?

Иван Мельник: Яблоко должно быть снято с дерева не переспелым. У нас любят их держать, пока морозы не пойдут, потом закладывают на хранение и говорят: «А почему они сгнили?» В них уже сахароза перешла в пектин. Они не будут никогда храниться. То есть яблоко надо вовремя собрать, +3 температура, 90 % влага, тогда нормальное хранение. Еще от сортов зависит. Летние вы не сохраните.

Отчётов бояться – гранты не брать

– В этом году «Зелёная лига» очень постаралась – засеяла все свои поля озимыми зерновыми. Но после шквалистых ветров, ливневых дождей и ураганов зерновые полегли, а потом намокли и вросли. Каков процент потерь урожая в этом году в области и будет ли компенсация хозяйствам или иная господдержка?

Александр Никандров: Потери могут подсчитать только сами сельхозтоваропроизводители, потому что современная хозяйственная техника, современные комбайны позволяют убрать полеглые хлеба с минимальными потерями по сравнению со старыми комбайнами, которые были в советское время. Я думаю, больших потерь они понести не должны.

Что касается компенсации, мы ее даем на гектар посевной площади или на реализацию зерновых культур, которые они производят, реализуют. Такой поддержки, как компенсация за полеглость или еще за что-то, у нас не предусмотрено. Если только когда ЧС вводим, но опять же с 2020 года, если вводится ЧС, все равно посев зерновых должен быть застрахован с государственным участием. Только в том случае, если мы субсидируем страхование, после, если наступает ЧС, мы можем претендовать на получение от государства каких-то субсидий. Но это опять же наступление страхового случая, если страховая компания не выявит, что там была нарушена технология выращивания зерновых.

Василий Назимов: Скорее всего, она была нарушена. Люди рискнули, постарались вырастить большой урожай и сэкономили на препаратах, поэтому получилась такая ситуация.

Александр Никандров: Может быть, много органики вложили.

– Газета «Пламя» (Кунья) прислала вопрос: рыбаки серьезно волнуются в связи с запретом троллинга – что считать троллингом? Две приманки на лодку – это троллинг или нет?

Александр Никандров: Этот вопрос больше к комитету по природопользованию, потому что выловом рыбы, квотами распоряжаются они. В принципе, это больше относится к любительской рыбалке, чем к профессиональной, потому что все профессиональные предприниматели или ООО, наши предприятия, которые занимаются выловом рыбы, больше занимаются выловом сетями. Им дается предельная квота, определенное место для вылова и так далее.

– Ещё один вопрос от газеты «Дновец». Уже несколько лет в регионе проводится конкурс грантов «Агростартап». Участниками могут стать крестьянские и фермерские хозяйства, а также те, кто только планирует их создать. И в Дновском районе потенциальные участники конкурса есть, и немало. Но! Пишут нам из этого района: участвовать боятся. И, как нам кажется, во многом из-за того, что не совсем понимают, что это за конкурс, боятся бюрократии, что не справятся потом с отчётами. Очевидно, не хватает официальной информации об этом конкурсе. Может быть, стоит разъяснить, как проводятся конкурсы, развеять слухи о том, что если не будет получаться, то их никто в тюрьму не посадит?

Александр Никандров: При комитете в 2021 году создан центр компетенции, который будет помогать фермерам, претендующим на гранты, в составлении отчетности, в написании бизнес-планов, в составлении любой документации. Они могут оказывать услуги как бесплатно, так и на платной основе.

Второй момент: кто претендует на грат, должен четко понимать, что он планирует выращивать и как он планирует использовать свой грант. Потому что в грант «Агростартап» 10 % финансовых средств должны быть собственными. Сейчас все финансирование 2020 года идет через казначейство. Потенциальный грантополучатель открывает счет в казначействе, на этот счет приходят грантовые деньги, и туда же он должен положить 10 % своих. Только тогда, когда он что-то покупает, предоставляет в казначейство документы, казначейство перечисляет деньги уже поставщику товара.

Вы правильно отметили, что в этом конкурсе могут участвовать как ЛПХ, которые, если выиграют конкурс, обязаны зарегистрироваться в течение 30 дней, так и КФХ, которые зарегистрировались в текущем финансовом году. Например, если конкурс проводится в июне, то они должны быть зарегистрированы не раньше января-февраля. Те, кто зарегистрировался в предыдущем году, в конкурсе участвовать уже не могут.

– Куда обращаться фермерам в случае, если они недопонимают, как отчитываться об участии в конкурсе? Могут ли они получить консультацию?

Александр Никандров: Они могут обращаться в комитет, в центр компетенции (он находится в нашем здании, на нашем этаже, 6-й кабинет). Там находятся специалисты, которые все прояснят: какая документация, как ее вести, какие отчеты должны сдавать, в какие сроки. И также еще мы всегда нацеливаем районные администрации, чтобы они тоже оказывали поддержку фермерам в составлении отчетов.

– Не надо бояться обращаться за консультативной помощью.

Александр Никандров: Не надо бояться. Если человек уверен в том, что он планирует производить и выращивать, то пожалуйста, мы всегда рады. Никогда никого не отфутболиваем, всегда помогаем. Когда выезжаем на проверки, мы всегда рекомендуем, что и как ему сделать, как правильно поступить в данной ситуации.

– Участвуете ли вы в таких конкурсах, получаете ли поддержку от властей?

Василий Назимов: Наше хозяйство создано в 1950 году, так что мы уже никак не можем участвовать.

– Я сейчас не про этот конкурс, а про другие.

Василий Назимов: Я знаю много начинающих фермеров и из своего района, и из других районов области, которые участвовали в этих конкурсах. Если кто-то недопонимает или боится, им стоит задуматься, может, им и не стоит этим делом заниматься, если недопонимают и боятся. Не надо бояться – надо разбираться, обращаться в органы, как районные, так и областные, никто никого никогда не отфутболит. А если кто-то и не пройдет, у меня тоже много примеров таких, которые, когда не проходили по конкурсу или им заворачивали документы, начинали возмущаться. Значит, они недоработали, что-то не так делают. Надо сделать работу над ошибками и пробовать еще раз.

– Иван Михайлович, вы участвуете в конкурсах?

Иван Мельник: Мы два раза участвовали. Первый грант мы получили в 2013 году: моя жена получила на закладку сада, мы закладывали первые 6 га. Я – в 2017-м.

Василий Назимов: Не страшно?

Иван Мельник: Вообще нет. Кому страшно, пускай тогда дома сидят. Нечего бояться. Если боишься, значит, 100 % у тебя не получится.

– Трус не занимается сельским хозяйством, так скажем. Спасибо, уважаемые спикеры, что подробно ответили на все вопросы!