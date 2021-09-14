Псковичам напомнили 8 правил безопасного использования печи

17:43, 14 сентября 2021, ПАИ

В пресс-службе регионального управления МЧС России по Псковской области в связи сезонным похолоданием напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при использовании печи.

В ведомстве отметили, что в первую очередь в начале сезона обязательно нужно прочистить дымоход от сажи. Повторять эту процедуру нужно не реже одного раза в три месяца в течение всего отопительного периода.

Используя печь, необходимо убрать от нее легковоспламеняемые предметы. Кроме того, дрова для топки должны соответствовать размерам топливника, а топить печку необходимо с закрытой дверцей. При этом размер предтопочного листа перед отопительной печью должен быть не менее 50х70 см и хранить на нем горючие материалы и дрова запрещено.

Ни в коем случае нельзя разжигать печь легковоспламеняющимися жидкостями: бензином, керосином и так далее. Золу, которую вы выгребаете из топки, нужно утилизировать в безопасное место. Также в ведомстве напомнили, что нельзя оставлять детей одних в помещении с включенными электроприборами или топящейся печкой.

Стоит отметить, что нарушение правил устройства и эксплуатации печи является одной из самых распространенных причин пожаров, согласно данным статистики ГУ МЧС России по Псковской области за восемь месяцев 2021 года.