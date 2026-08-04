Лекция «Битва за доверие: мифы о выборах» пройдёт 6 августа в рамках проекта «Знание. Лекторий»

08:59, 04 августа 2026, ПАИ

Онлайн-лекция «Битва за доверие: мифы о выборах» пройдёт 6 августа в 10:00 в рамках проекта «Знание. Лекторий» Российского общества «Знание», сообщили ПАИ организаторы проекта.

Во время лекции можно задать вопросы экспертам, обсудить актуальные темы и узнать больше об интересующей теме.

«Достоверная и актуальная информация – одна из главных ценностей современного человека, она позволяет развиваться, достигать новых карьерных высот и получать необходимые навыки. Российское общество «Знание» становится источником такой информации», – отметили в пресс-службе проекта.

Для участия необходимо зарегистрироваться.