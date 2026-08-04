Более 30 случаев острых кишечных инфекций выявили в Псковской области за неделю

10:07, 04 августа 2026, ПАИ

784 случая ОРВИ выявили в Псковской области с 27 июля по 2 августа. Доля детей до 14 лет среди заболевших составляет 49 %, сообщили ПАИ в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Пскове зарегистрировали 297 случаев ОРВИ, или 37,9 % от общего количества по региону. В структуре циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы негриппозной этиологии.

В управлении отметили, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Псковской области на сегодняшний день ниже среднего многолетнего показателя. За неделю зарегистрировали 34 случая.

При появлении любых симптомов недомогания, ухудшении самочувствия необходимо вызвать врача на дом, чтобы получить рекомендации по лечению и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.