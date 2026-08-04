12 круглогодичных курортов создадут в России
Новые круглогодичные курорты создадут в России. Планируется реализовать масштабный проект «Пять морей и озеро Байкал», сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
В рамках проекта в десяти субъектах страны построят 12 круглогодичных курортов, приводит слова премьер-министра с совещания по развитию туризма в Горно-Алтайске РИА Новости.
Глава правительства подчеркнул, что в этом и следующем годах регионы получат по девять миллиардов рублей на благоустройство туристических центров. Также власти планируют модернизировать 75 аэропортов, из них в 38 уже идут работы.
Туристы в первой половине года совершили уже более 43 миллионов поездок по России. Среди них – более трёх миллионов иностранцев.
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