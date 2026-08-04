Спасённые прихожанами иконы спустя век вернулись в храм в Псковской области

10:41, 04 августа 2026, ПАИ

Спустя век икона Божией Матери «Всех скорбящих радость» вернулась из Самарской области в Никольский храм, расположенный в деревне Встеселово Куньинского района Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Великолукской епархии.

Как рассказал настоятель храма Святителя и Чудотворца Николая Мирликийского иерей Дмитрий Маяков, месяц назад в соцсетях пришло сообщение от потомков прихожанки из Тольятти. Автор пояснил, что икону в годы разорения сельской церкви забрала к себе домой бабушка Евдокия Сергеева из деревни Слоново. После смерти бабушки реликвия оказалась в семье в другом городе, а теперь родственники решили вернуть её на историческое место.

2 августа посылка с иконой поступила в храм. Верующие уверены, что возвращение святыни станет духовным укреплением для всех. После литургии, когда молящиеся подходили ко кресту, прихожане из Встеселово принесли в церковь ещё одну икону, также спасённую при закрытии храма, – Владимирскую икону Божией Матери.

«Так в один день – праздник святого пророка Божия Илии – храм во Встеселово обрёл два образа Богородицы, которые прежде здесь уже пребывали», – отметили в епархии.