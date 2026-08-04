Несколько беспилотников уничтожили в небе над Псковской областью

09:21, 04 августа 2026, ПАИ

Несколько БПЛА противника нейтрализовали ночью в небе над Псковской областью, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

По словам главы региона, разрушений и пострадавших на земле нет.

Михаил Ведерников также напомнил, что приближаться к обломкам БПЛА и местам их падения опасно. «Боевые части БПЛА несут угрозу даже после нейтрализации беспилотника – зачастую они запрограммированы на нанесение максимального урона гражданскому населению и представителям оперативных служб!» – подчеркнул он.

Кроме того, съёмка и размещение в сетевых ресурсах фото- и видеоинформации о пролётах БПЛА и работе ПВО запрещена, заключил губернатор.

Напомним, сегодня, 4 августа, около двух часов ночи в регионе был введён режим беспилотной опасности, который позднее отменили.