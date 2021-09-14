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Происшествия

Дерево упало на автомобиль на трассе в Стругокрасненском районе

Фото: газета "Струги"

В Стругокрасненском районе 14 сентября дерево упало на автомобиль Chery на трассе, сообщает корреспондент районной газеты «Струги».

Авария произошла около 14:30 на 260-м км трассы Р-23. 

Фото: газета "Струги"

В автомобиле находились отец и сын. Водитель транспортного средства получил незначительные травмы, от госпитализации отказался.

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