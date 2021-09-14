Дерево упало на автомобиль на трассе в Стругокрасненском районе
В Стругокрасненском районе 14 сентября дерево упало на автомобиль Chery на трассе, сообщает корреспондент районной газеты «Струги».
Авария произошла около 14:30 на 260-м км трассы Р-23.
В автомобиле находились отец и сын. Водитель транспортного средства получил незначительные травмы, от госпитализации отказался.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как относитесь к служебным романам?
14 сентября 2021
Мошенники начали подменять номера телефонов россиян