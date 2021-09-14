В Псковской области продолжаются поиски пропавшего в лесу 73-летнего пенсионера
В деревне Медведово Бежаницкого района продолжаются поиски пропавшего 73-летнего Александра Огнева, сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «Вконтакте».
28 августа текущего года мужчина ушёл в лес и не вернулся. Особые приметы: сутулится. Рост 170 сантиметров, худощавый, волосы седые, глаза голубые. Был одет в зелёный дождевик, чёрную куртку, чёрные штаны, чёрные резиновые сапоги, зелёную кепку.
Информацию о местонахождении пропавшего волонтеры просят сообщать по номерам 8(800) 700-54-52 или 112.
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