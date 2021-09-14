Вечер памяти поэта Игоря Исаева пройдёт в Пскове

19:07, 14 сентября 2021, ПАИ

В Пскове пройдёт вечер памяти поэта Игоря Исаева, сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Вечер памяти поэта состоится 20 сентября в 16:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке. Ведущий вечера – Андрей Бениаминов.

Игорь Исаев родился в Пскове в 1973 году. Окончил факультет русского языка и литературы Псковского государственного педагогического института имени Кирова. В последние годы работал преподавателем в детской школе искусств в Серёдке.

Поэт выпустил четыре книги стихотворений. Более пяти лет был членом правления Псковского регионального отделения Союза писателей России, редактором альманаха «Скобари», с 2013 года активно работал в команде поэтического фестиваля «Словенское поле». Произведения публиковались в центральных изданиях и коллективных сборниках: «Литературная газета»; в журналах «День и Ночь» (Красноярск), «Сибирские Афины» (Томск), «Пролог» (Москва), «Русский переплет» (Москва), в альманахе «Скобари» (Псков), сборниках «Словенское поле» (Псков) и др.

Игорь Исаев умер 20 сентября 2020 года, был похоронен в Пскове.