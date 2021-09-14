«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Когда дадут тепло в квартиры псковичей?

18:30, 14 сентября 2021, ПАИ

Какие обогреватели советуют использовать эксперты? По каким нормам у нас в Псковской области определяется, когда пора подключать отопление? И самый главный вопрос осени — когда же дадут тепло в квартиры псковичей? Об этом в нашем новом выпуске программы от 14 сентября.