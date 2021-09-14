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Общество

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Когда дадут тепло в квартиры псковичей?

Какие обогреватели советуют использовать эксперты? По каким нормам у нас в Псковской области определяется, когда пора подключать отопление? И самый главный вопрос осени — когда же дадут  тепло в квартиры псковичей? Об этом  в нашем новом выпуске программы от 14 сентября.

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