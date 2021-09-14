Псковские археологи обнаружили деревянные конструкции XV века

18:45, 14 сентября 2021, ПАИ

Деревянные конструкции XV века обнаружили псковские археологи на раскопках возле бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове. Об этом Археологический центр Псковской области сообщил в своём Instagram-аккаунте.

«Мы уже углубились на три метра от уровня дневной поверхности, – отметили археологи. – Сейчас раскрываем хорошо сохранившиеся деревянные конструкции, предположительно 15 века».

По словам специалистов, в раскоп попал угол довольно большой постройки. «Имеет ли это сооружение отношение к Торгу пока сказать сложно, но мы продолжаем искать».