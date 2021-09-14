Вышел очередной выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана»

19:24, 14 сентября 2021, ПАИ

Доступна электронная версия нового 85-го выпуска научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана», которое с 1996 года выходит в свет силами Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея-заповедника Лидия Токарева.

Сборник можно найти на официальном сайте музея, в разделе: «Специалистам → Библиотека → Михайловская пушкиниана».

Новая книга называется «…Я не хотел бы переменить отечество…», по фразе Пушкина из писанного по-французски письма Чаадаеву от 19 октября 1836 года. В сборник вошли материалы XI круглого стола «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти М.Е. Васильева, который провели в Пушкинском Заповеднике 9 апреля текущего года.

Издание будет полезно не только для специалистов, но и самой широкой аудитории читателей, которым интересна история Отечества. Здесь, в частности, есть материалы о бытовании Святогорского Свято-Успенского мужского монастыря и его насельников в XVIII – начале XIX столетий, особо – после секуляризации церковных земельных владений 1764 года. Большой блок статей посвящён истории Святогорья в годы Великой Отечественной войны. Из остросовременных публикаций заслуживает особого внимания информация о работах, которые в нынешнем году были проведены на объекте культурного наследия федерального значения «Могила Пушкина Александра Сергеевича (1799–1837)».

Книга свёрстана в типографии «Псковское возрождение», здесь же будет отпечатан и её бумажный тираж (300 экземпляров, распространяется бесплатно).