Госархив опубликовал фотографию Псковской городской больницы начала XX века

20:10, 14 сентября 2021, ПАИ

Госархив Псковской области в своём Instagram-аккаунте разместил фотографию Псковской городской больницы начала XX века.

Осенью текущего года учреждение отмечает 120 лет с момента создания. Свою историю больница отсчитывает с момента открытия стационара Общины сестер милосердия Российского общества Красного Креста в Пскове.

Община возникла в годы русско-турецкой войны (1877-1878 гг.). Согласно архивным материалам, в апреле 1892 года в аренду на три года были взяты две квартиры на втором этаже дома купца Петра Смоленского (сейчас это дом №22 на улице Карла Маркса). А в 1901 году открыли стационар Общины – разместился он в доме на углу современных улиц Некрасова и Карла Маркса. Первоначально здесь функционировало только шесть платных коек, в 1902 году их стало 12, в 1907 – 16. В январе того же года Псковской Общине сестер милосердия РОКК было разрешено именоваться «Алексеевской» – в честь наследника цесаревича Алексея Николаевича.

В 1912 году для нужд Общины началось строительство собственного здания – на углу нынешней улицы Кузнецкой и Спортивной. В новом здании развернули 30 коек: 10 хирургических, пять родильных, пять гинекологических, пять детских и пять неврологических. А еще здесь были рентгеновский кабинет, кабинеты водо-, электро- и светолечения.

«Эта лечебница с первых же дней своего существования приобрела прочные симпатии общества, что доказывало быстрое поднятие числа посещений ее больными...», – говорится в записке о деятельности Псковской Алексеевской общины сестер милосердия.

Госархив поздравил сотрудников Псковской городской больницы с праздником и пожелал здоровья.