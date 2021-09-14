Запрет на выезд за границу побудил псковичей погасить налоговые задолженности

21:27, 14 сентября 2021, ПАИ

Двое жителей Псковского района оплатили свои налоговые задолженности в размере более 250 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Один из них задолжал более 150 тысяч рублей, другой – около 100 тысяч рублей. В добровольном порядке мужчины не спешили погашать свои налоговые задолженности.

Судебные приставы вынесли запреты на регистрационные действия в отношении движимого и недвижимого имущества. Оба должника были ограничены и в праве выезда за пределы страны.

В результате жители района погасили налоговые задолженности. Запреты и ограничения с граждан были сняты.