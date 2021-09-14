Казанского стрелка перевели из московского СИЗО в Петербург

21:39, 14 сентября 2021, ПАИ

Казанского стрелка Ильназа Галявиева перевели из московского СИЗО «Бутырка» в Санкт-Петербург. Предполагается, что перевод связан с проведением дополнительных экспертиз, пишет РИА Новости.

Ранее Галявиев был признан невменяемым на момент совершения преступления, однако позже в следственном комитете России уточнили, что процедура ещё не закончена.

Напомним, в Казани 11 мая произошло массовое убийство в школе. В тот день Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175. В результате погибли семь детей и две учительницы, ещё 24 человека пострадали.