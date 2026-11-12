Михаил Ведерников поздравил Дмитрия Ерохина с назначением главой СУ СК России по Псковской области

12:42, 12 ноября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил поддержку новому руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Дмитрию Ерохину.

Михаил Ведерников поздравил Дмитрия Ерохина с назначением и отметил, что его профессиональный опыт, компетентность и энергия должны стать основой эффективной работы ведомства. «Уверен, что ваш богатый профессиональный опыт, компетентность, энергия станут крепкой основой для эффективной работы, помогут успешно справляться со всеми поставленными задачами», – отметил губернатор.

Глава региона также поблагодарил руководство следственного комитета и сотрудников областного управления за профессионализм и принципиальность в вопросах защиты прав и законных интересов граждан и государства.

Михаил Ведерников подчеркнул, что правительство Псковской области рассчитывает на конструктивное взаимодействие с новым руководителем ведомства и готово оказывать ему необходимую поддержку.

Отдельные слова благодарности губернатор адресовал прежнему руководителю управления Петру Крупене, отметив совместную работу и пожелав ему здоровья и благополучия.

Торжественное представление главы регионального управления состоялось сегодня, 12 ноября.

Дмитрий Ерохин родился в 1984 году, имеет высшее юридическое образование. В 2006 году окончил Российскую правовую академию Министерства юстиции России.

Службу в правоохранительных органах начал в 2007 году следователем прокуратуры Думиничского района. Затем работал в органах Следственного комитета при прокуратуре России, где занимал должности следователя, старшего следователя и следователя по особо важным делам следственного отдела по городу Калуге, а также заместителя руководителя Дзержинского и Козельского межрайонных следственных отделов.

С 2011 года служил в Следственном комитете России, с апреля того же года возглавлял Козельский межрайонный следственный отдел. В 2014 году перешёл в центральный аппарат ведомства – Главное управление процессуального контроля.

Его предшественник Пётр Крупеня возглавлял Следственное управление СК России по Псковской области с ноября 2018 года.