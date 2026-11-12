Михаил Ведерников поздравил Дмитрия Ерохина с назначением главой СУ СК России по Псковской области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил поддержку новому руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Дмитрию Ерохину.
Михаил Ведерников поздравил Дмитрия Ерохина с назначением и отметил, что его профессиональный опыт, компетентность и энергия должны стать основой эффективной работы ведомства. «Уверен, что ваш богатый профессиональный опыт, компетентность, энергия станут крепкой основой для эффективной работы, помогут успешно справляться со всеми поставленными задачами», – отметил губернатор.
Глава региона также поблагодарил руководство следственного комитета и сотрудников областного управления за профессионализм и принципиальность в вопросах защиты прав и законных интересов граждан и государства.
Михаил Ведерников подчеркнул, что правительство Псковской области рассчитывает на конструктивное взаимодействие с новым руководителем ведомства и готово оказывать ему необходимую поддержку.
Отдельные слова благодарности губернатор адресовал прежнему руководителю управления Петру Крупене, отметив совместную работу и пожелав ему здоровья и благополучия.
Торжественное представление главы регионального управления состоялось сегодня, 12 ноября.
Дмитрий Ерохин родился в 1984 году, имеет высшее юридическое образование. В 2006 году окончил Российскую правовую академию Министерства юстиции России.
Службу в правоохранительных органах начал в 2007 году следователем прокуратуры Думиничского района. Затем работал в органах Следственного комитета при прокуратуре России, где занимал должности следователя, старшего следователя и следователя по особо важным делам следственного отдела по городу Калуге, а также заместителя руководителя Дзержинского и Козельского межрайонных следственных отделов.
С 2011 года служил в Следственном комитете России, с апреля того же года возглавлял Козельский межрайонный следственный отдел. В 2014 году перешёл в центральный аппарат ведомства – Главное управление процессуального контроля.
Его предшественник Пётр Крупеня возглавлял Следственное управление СК России по Псковской области с ноября 2018 года.
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