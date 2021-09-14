Кошки из псковского зооприюта ищут дом

23:03, 14 сентября 2021, ПАИ

Зооприют «Лесопилка» рассказал в своём Instagram-аккаунте о кошках, которые живут у них.

«Мы совершенно не планировали вот так, под завязку, загружаться ещё и кошками, – рассказали зоозащитники. – Сейчас в приюте огромное количество кошек».

Сейчас кошки размещены и в операционной комнате, и в комнате с щенками. «Клетка стоит между операционкой и кошачкой, и ещё одна в основном отделении. Мы битком, а кошки не любят, когда у них нет своего пространства, когда они вынуждены сидеть, как огурцы в бочке».



Фото: Приют "Лесопилка"



Фото: Приют "Лесопилка"



Фото: Приют "Лесопилка"



Фото: Приют "Лесопилка"



Фото: Приют "Лесопилка"



Фото: Приют "Лесопилка"











Также зоозащитники рассказали, что содержать кошек очень дорого: всегда нужен наполнитель, корм, противоглистные средства, прививки, обработка от блох, лечение и многое другое. На это у приюта ежемесячно уходят десятки тысяч рублей.

«Шикарные, ухоженные, лоснящиеся , красивенные коты и кошки встретят вас ласковым мурчанием или любопытным взглядом с верхних «этажей» кошачки. Приходите в приют за мурчалками. Есть совершенно эксклюзивные кошечки», – добавили зоозащитники.

Адрес приюта: Псков, улица Новгородская, 7.