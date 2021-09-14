Кошки из псковского зооприюта ищут дом
Зооприют «Лесопилка» рассказал в своём Instagram-аккаунте о кошках, которые живут у них.
«Мы совершенно не планировали вот так, под завязку, загружаться ещё и кошками, – рассказали зоозащитники. – Сейчас в приюте огромное количество кошек».
Сейчас кошки размещены и в операционной комнате, и в комнате с щенками. «Клетка стоит между операционкой и кошачкой, и ещё одна в основном отделении. Мы битком, а кошки не любят, когда у них нет своего пространства, когда они вынуждены сидеть, как огурцы в бочке».
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Фото: Приют "Лесопилка"
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Фото: Приют "Лесопилка"
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Фото: Приют "Лесопилка"
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Фото: Приют "Лесопилка"
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Фото: Приют "Лесопилка"
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Фото: Приют "Лесопилка"
Также зоозащитники рассказали, что содержать кошек очень дорого: всегда нужен наполнитель, корм, противоглистные средства, прививки, обработка от блох, лечение и многое другое. На это у приюта ежемесячно уходят десятки тысяч рублей.
«Шикарные, ухоженные, лоснящиеся , красивенные коты и кошки встретят вас ласковым мурчанием или любопытным взглядом с верхних «этажей» кошачки. Приходите в приют за мурчалками. Есть совершенно эксклюзивные кошечки», – добавили зоозащитники.
Адрес приюта: Псков, улица Новгородская, 7.
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