Сбой в работе сайта губернатора: Псковичам рассказали, куда направлять обращения и жалобы

23:54, 14 сентября 2021, ПАИ

Псковичам предложили альтернативные площадки для обращений на время, пока не работает сайт губернатора, сообщили в администрации региона.

Из-за сбоев в работе сайта госуслуг на сайте губернатора Псковской области временно не отображаются обращения граждан. Аналогичная ситуация наблюдается по всей стране.

Свои жалобы и обращения псковичи могут разместить на сайте pskov.ru, а также в официальном аккаунте Псковской области в социальной сети «Вконтакте» и через приложение «Госуслуги. Решаем вместе», на сайте «Мойрегион60.рф» (или в приложении).

«Специалисты делают всё возможное, чтобы как можно быстрее решить проблему», – отметили в администрации.