Более 7 километров трассы Остров – Новоржев ввели в эксплуатацию после ремонта

23:59, 14 сентября 2021, ПАИ

7,3 км дороги Остров – Новоржев ввели в эксплуатацию после ремонта. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Приёмочная комиссия приняла объект в Островском районе, который был приведен в порядок по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Дорога проходит через деревни Шмойлы и Влазово.

Подрядчик расчистил больше гектара полосы отвода от кустарника и деревьев, выполнил планировку откосов и дна кюветов, отремонтировал 19 водопропускных труб.

На дороге уложен новый асфальт с применением смеси, соответствующей новому ГОСТу, укреплены обочины. Также приведены в порядок четыре автобусные остановки, установлены два новых павильона, скамейки и урны. На проведение работ было выделено 100 млн рублей из областного бюджета.