Международный день демократии отмечается 15 сентября

07:26, 15 сентября 2021, ПАИ

Международный день демократии установлен Генеральной ассамблеей ООН в 2007 году и отмечается ежегодно 15 сентября, сообщает calend.ru. Эта дата приурочена к 20-й годовщине первой международной конференции новых и восстановленных демократий, которая отмечалась в 2008 году.

Слово «демократия» происходит от двух древнегреческих слов, обозначающих «народ» и «власть», и традиционно переводится как «власть народа». Под этим термином подразумевается политический режим, в основе которого лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии.

Демократия основана на свободном волеизъявлении народа и тесно связана с обеспечением правопорядка и осуществлением прав и основных свобод человека. Современное общество относит демократию к универсальным ценностям и принципам, так как демократия является выражением интересов людей. Она основана на инклюзивности, равноправии и равном участии и является одним из базовых элементов обеспечения мира, устойчивого развития и прав человека.