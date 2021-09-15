С 15 сентября празднуются Российские дни леса

08:15, 15 сентября 2021, ПАИ

С 15 по 17 сентября отмечается масштабный экологический праздник – Российские дни леса, сообщает calend.ru. К этому времени традиционно приурочены массовые лесопосадки и природоохранные акции в защиту леса.

В России идея коллективной посадки лесов (в основном, силами школьников) возникла в последнее десятилетие XIX века. Активистом в этом деле стал лесовод Митрофан Туpский. В 1894 году по его инициативе управление народных училищ Юго-Западного края издало циркуляр «О посадке деревьев учениками народных школ на принадлежащей училищам земле».

Первый официальный праздник посадки леса в России прошел в Харькове. Он был призван «внушить подрастающему поколению любовь к природе, к древонасаждению и вселить в него сознание важности охранения общественных и частных садов и парков». Большое внимание организаторы праздника уделили созданию эмоциональной атмосферы, рассчитывая на то, что «торжественно обставленный школьный праздник древонасаждения» произведет на детей нужное впечатление и вызовет у них желание ежегодно участвовать в лесопосадках.