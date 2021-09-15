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Общество

В Пскове ожидается до +13 градусов тепла

15 сентября в Псковской области ожидается переменная облачность, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер северных направлений, умеренный. Температура днем +10...+15 градусов, сообщает официальный Telegram-канал региона.

В Пскове днем небольшой дождь. Температура днем +11...+13. В Великих Луках без осадков. Температура днем +12...+14 градусов.

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