Восемь первокурсников ПсковГУ получили высший балл на всероссийском ИТ-диктанте

09:14, 15 сентября 2021, ПАИ

Восемь первокурсников ПсковГУ получили 100 баллов на всероссийском ИТ-диктанте, сообщили Псковскому агентству информации в вузе.

Диктанте по информационным технологиям прошёл 13 сентября. 65 студентов Псковского государственного университета прошли тестирование с результатом в 95 баллов. Всего в акции приняли участие свыше 180 учащихся на программах бакалавриата и магистратуры института инженерных наук и института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ.

В ИТ-диктант входят тестовые задания разного уровня сложности, от основ работы с компьютерной техникой и навыков применения интернет-ресурсов до познаний в таких темах, как блокчейн и интернет вещей. В рамках тестирования оценивается уровень компетенций участников, владение базовыми и продвинутыми цифровыми навыками.

Акция проводится во всех регионах России, она приурочена ко Дню программиста и ежегодно отмечается в 256-й день года.