Садовый дом сгорел в Великих Луках
Садовый дом сгорел в ночь на 15 сентября в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
В ночь на 15 сентября около 3:20 поступило сообщение о возгорании в садовом доме в СНТ «Подснежник». В результате дом размером 6 на 6 метров выгорел изнутри по всей площади, также сгорела кровля. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки на вводе в дом.
Также этой ночью в Стругах Красных на улице Курортной огнём было полностью уничтожено бесхозное строение. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
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