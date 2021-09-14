Садовый дом сгорел в Великих Луках

09:14, 15 сентября 2021, ПАИ

Садовый дом сгорел в ночь на 15 сентября в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В ночь на 15 сентября около 3:20 поступило сообщение о возгорании в садовом доме в СНТ «Подснежник». В результате дом размером 6 на 6 метров выгорел изнутри по всей площади, также сгорела кровля. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки на вводе в дом.

Также этой ночью в Стругах Красных на улице Курортной огнём было полностью уничтожено бесхозное строение. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.