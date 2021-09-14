Великолучанка пыталась украсть из магазина 4 бутылки шампуня и сладости

09:37, 15 сентября 2021, ПАИ

В Великих Луках росгвардейцы задержали 59-летнюю женщину, подозреваемую в краже косметических средств и сладостей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

14 сентября наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» получил информацию о том, что в магазине на улице М. Кузьмина сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место, сотрудники Росгвардии задержали местную жительницу, которая пронесла через кассовый узел 4 бутылки шампуня и кондитерские изделия, не заплатив за них. Ущерб составил более 1000 рублей.

Подозреваемая передана сотрудникам полиции.