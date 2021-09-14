Мастер-классы по изготовлению брошек и открыток с секретом проведут для псковичей

10:00, 15 сентября 2021, ПАИ

С 22 по 24 сентября в Пскове пройдёт Четвёртый Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня», на который приедут представители издательств «Аквилегия-М», «Априори-Пресс», «Мозаика Синтез», «Молодая мама», «Феникс» и детский писатель Юрий Кузнецов, а также состоятся онлайн-презентации издательств «Детская литература», «Питер», «Гудвин» и виртуальные встречи с писателем Ольгой Добросовестной и писателем и иллюстратором детских книг Ольгой Фадеевой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской городской библиотеки.

Кроме того, на книжной ярмарке фестиваля «Книжная яблоня» в режиме нон-стоп для посетителей будут проводиться мастер-классы по книгам современных авторов и по актуальным техникам прикладного творчества. Рядом с выставкой также можно будет сыграть в «Книгаполию» по книгам «Аквилегии-М» и собрать свою книжную полку.

Ярмарка будет проходить в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева на улице Труда, 20. На мастер-классы можно приходить не только поодиночке ко времени, указанному в афише, но и организованными группами по предварительной записи (телефон 72-43-23).

22 сентября юные читатели смогут смастерить динозаврика из книги Тамары Крюковой «Динозаврик ищет маму», подвеску на рюкзак по книге Надеи Ясмински «Восковой волшебник» и закладку из фоамирана по её же книге «Хранители чародеев».

23 сентября посетителям ярмарки будет предложено изготовить дракона из книги Тамары Крюковой «Бумажный дракон» и брошь-амулет «Сова» из книги Анны Игнатовой «Верю - не верю», а также подвеску из фетра «Знакомьтесь – зайцелоп!» по книге Пальмиры Кертис «Антилия».

24 сентября дети будут мастерить открытку с секретом по книге Виктории Ледерман «Питомец Кешка», танцующего Сашку-барабашку по книге Валентины Дёгтевой «Кошмар в сарае у бабы Вали» и Почемуля и Потомухлю по одноимённой книге Юлии Ивановой.

Подробная информация о фестивале «Книжная яблоня» в Пскове тут.

Все мероприятия пройдут с учётом требований Роспотребнадзора и с соблюдением социальной дистанции. Во избежание распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) посещать ярмарку можно только в масках.