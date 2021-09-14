Житель Себежского района из-за ревности пытался зарезать знакомого

10:01, 15 сентября 2021, ПАИ

В Себежском районе мужчина подозревается в попытке убийства знакомого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

13 сентября текущего года поступило сообщение о госпитализации местного жителя с ножевыми ранениями. Выяснилось, что накануне мужчина вместе с супругой и знакомым находились в бане в одном из населённых пунктов района, отмечая день рождения женщины. Обвиняемый отлучился ненадолго, а вернувшись, застал жену в объятиях гостя. Схватив нож, он ударил им мужчину несколько раз, после чего ушёл, подумав, что потерпевший мёртв.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следователи предъявили ему обвинение и подготовили материалы в суд для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.