Псковский Центр лечебной педагогики получил оборудование на 1,7 млн рублей

10:22, 15 сентября 2021, ПАИ

Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Москве подарило ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» медицинское и спортивное оборудование, реабилитационную технику, а также развивающие игровые наборы на сумму 1,7 млн рублей. Об этом сообщил директор учреждения Андрей Царев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

14 сентября центр посетили глава Пскова Елена Полонская совместно с членом Совета Федерации России Еленой Бибиковой. На сегодняшний день там обучаются 84 ребенка в школьном отделении и 22 – в дошкольном. Андрей Царев ознакомил с работой учреждения, показал его оснащение, а также рассказал о произошедших и планируемых изменениях.

Он рассказал, что в этом году готовится проектно-сметная документация по созданию реабилитационного отделения для детей с ограниченными возможностями по государственной программе «Доступная среда».

Напомним, на территории Псковской области утверждена Концепция развития системы комплексного межведомственного сопровождения лиц с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями на 2021-2025 годы. Разработка системы проводилась совместными усилиями Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения и администрации Псковской области.