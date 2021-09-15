Полтонны белорусских овощей запретили ввозить в Псковскую область
В Псковской области почти полтонны белорусского картофеля, тыквы и кукурузы не допущены к ввозу на территорию России, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
В фитосанитарном пункте Лобок запретили ввозить 460 кг картофеля, свежей кукурузы и тыквы. Овощи перевозились с помощью автотранспорта из Белоруссии на территорию России.
На продукцию отсутствовал фитосанитарный сертификат, который подтверждает карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара.
В результате был оформлен возврат груза отправителю. По факту выявленного нарушения в отношении представителя владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.
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