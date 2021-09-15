Минцифры предложило отключать связь во время чрезвычайных ситуаций

11:53, 15 сентября 2021, ПАИ

Операторы сотовой связи могут начать ограничивать или приостанавливать использование средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ разработан Министерством цифрового развития.

Помимо приостановления или ограничения связи также будет проработан порядок использования средств связи. Пользоваться сотовой связью во время таких ЧС в приоритетном порядке смогут сотрудники Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Минюста, Росгвардии и координационные органы всех уровней единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Сообщается, что данная мера будет обязательной для всех операторов. Она призвана «предотвратить перегрузки в сетях связи» и «удовлетворить потребности приоритетных пользователей». Планируется, что постановление вступит в силу 1 марта 2022 года и будет действовать в течение шести лет.