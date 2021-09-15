Три человека скончались от COVID-19 в Псковской области за сутки

11:33, 15 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончались ещё три человека. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 724 человека, пишет официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 48 359 случаев COVID-19 (97 — за прошедшие сутки). 41 800 пациентов вылечились от коронавируса, из них 109 — за минувшие сутки.